Reuters: British American Tobacco reduce aproximativ 9.000 de posturi

British American Tobacco (BAT) a anunţat luni un amplu program de restructurare care va afecta aproximativ 9.000 de angajaţi, echivalentul a circa 20% din forţa de muncă a companiei, transmite Reuters.

Producătorul mărcilor Lucky Strike şi Dunhill urmăreşte reducerea costurilor şi creşterea profitabilităţii prin automatizare şi utilizarea inteligenţei artificiale, potrivit Reuters.

Planul prevede eliminarea a aproximativ 5.500 de locuri de muncă, în timp ce alte 3.500 de posturi vor fi transferate către furnizori externi de servicii, inclusiv compania de consultanţă şi tehnologie Accenture, informează Reuters.

Restructurarea nu va afecta operaţiunile din Statele Unite, cea mai importantă piaţă a BAT, notează Reuters.

Compania nu a precizat în ce ţări sau divizii vor avea loc concedierile, adaugă Reuters.

BAT estimează că programul de restructurare va genera economii anuale de 600 de milioane de lire sterline până în 2028, dintre care 500 de milioane de lire ar urma să fie realizate încă din 2027, potrivit Reuters.

Producătorul britanic se confruntă cu un declin al afacerii tradiţionale cu ţigări, în timp ce încearcă să accelereze tranziţia către produse alternative, precum ţigările electronice şi produsele cu nicotină fără fum, transmite Reuters.

În ciuda economiilor estimate, investitorii au reacţionat negativ, acţiunile BAT scăzând cu aproximativ 2%, mai scrie Reuters.

Potrivit analiştilor, reacţia pieţei reflectă temerile că grupul ar putea fi nevoit să adopte măsuri şi mai drastice în viitor pentru a-şi atinge obiectivele financiare, în contextul declinului pieţei tradiţionale a produselor din tutun, conchide Reuters.