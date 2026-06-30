Reuters: Camera Reprezentanţilor din Congresul SUA a adoptat Legea Siguranţei Informatice şi pe Internet a Copiilor

Camera Reprezentanţilor din Congresul SUA a adoptat luni Legea Siguranţei Informatice şi pe Internet a Copiilor (Kids Internet and Digital Safety Act), cu 267 de voturi pentru şi 117 împotrivă, susţinută atât de democraţi, cât şi de republicani, dar care riscă să creeze un conflict cu Senatul, transmite Reuters.

Congresul este tot mai interesat de prevenirea pericolelor online pentru minori, în contextul reacţiilor împotriva companiilor social media, precizează Reuters.

Astfel, actul normativ cere firmelor să le ofere copiilor modalităţi de evitare a caracteristicilor care creează dependenţă şi să implementeze politici pentru protecţia copiilor, inclusiv faţă de exploatarea sexuală, informează Reuters.

Legea este prima încercare a Camerei de reglementare a siguranţei copiilor online după 2024, când Senatul a adoptat Legea Siguranţei Copiilor Online (Kids Online Safety Act), potrivit Reuters.

Senatorii ar dori impunerea unor standarde mai stricte, inclusiv a unei „obligaţii de diligenţă” a companiilor de social media faţă de utilizatorii minori, conform sursei citate. Senatoarea republicană Marsha Blackburn din statul Tennessee, negociază cu Camera Reprezentanţilor sprijin pentru un pachet legislativ care să conţină şi proiectul de lege în acest sens, anunţă Reuters.