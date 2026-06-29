Reuters: Coreea de Sud investeşte peste 500 miliarde de dolari în ecosistemul de producţie a cipurilor

Coreea de Sud a lansat luni proiecte masive în domeniul cipurilor şi AI în următorii ani, evaluate la 800.000 miliarde woni (517,87 miliarde de dolari), ca parte a iniţiativei menite să transforme boom-ul AI într-un motor de creştere al economiei naţionale, transmite Reuters.

Preşedintele Lee Jae Myung, într-un anunţ televizat alături de şefii Samsung Electronics şi SK Hynix, s-a angajat să cimenteze poziţia ţării de lider de necontestat în industrie cu investiţii de miliarde de dolari în următorii ani, potrivit Reuters.

Anunţul reprezintă cel mai important efort de până acum al şefului statului de a alinia ambiţiile ţării în domeniul cipurilor şi AI cu angajamentul său de a atenua disparităţile regionale şi redresarea economiei dincolo de zona metropolitană Seul, potrivit Reuters.

"Trebuie să asigurăm elementele de bază pentru a dezvolta AI mai rapid decât orice altă ţară. Semiconductorii, inteligenţa artificială fizică şi centrele de date AI sunt axa triplă pentru marele nostru salt înainte", a declarat Lee alături de liderii Samsung Electronics şi SK Hynix, potrivit Reuters.

Proiectele ar urma să atragă în următorii ani investiţii inclusiv de la Samsung şi SK, potrivit Reuters.

Lee a anunţat că provincia South Jeolla şi oraşul Gwangju vor investi de asemenea masiv în proiecte, potrivit Reuters.

Zona de sud-vest a ţării va deveni un cluster masiv pentru producţia de cipuri, beneficiind de resursele bogate de apă din regiune, a precizat Lee, potrivit Reuters.

În plus, Guvernul de la Seul a anunţat luni că Samsung Electronics şi SK Hynix intenţionează fiecare să construiască două unităţi masive pentru producerea cipurilor în sud-vestul ţării, potrivit Reuters.

Printre investiţiile Samsung se află centre de date AI, baterii şi ecrane, precum şi potenţiala alocare a 300.000 miliarde woni pentru a construi fabrici de cipuri în vestul Coreei de Sud, a informat recent presa, potrivit Reuters.

Concentrarea facilităţilor producătorilor de cipuri în zonele din jurul capitalei a dus la presiuni politice şi a amplificat eforturile preşedintelui Lee pentru o dezvoltare regională echilibrată, potrivit Reuters.

Dar unii experţi avertizează asupra riscurilor mutării producţiei de cipuri în sud-vestul ţării, potrivit Reuters.

Asigurarea de angajaţi calificaţi va fi extrem de dificilă în sud-vest şi va stabili dacă proiectele au succes sau eşuează, a apreciat Kim Tae-yun, profesor la Universitatea Hanyang, potrivit Reuters.

Samsung a fost unul din principalii beneficiari ai creşterii cererii de cipuri de memorie utilizate în inteligenţa artificială, deoarece extinderea rapidă a centrelor de date restrânge oferta de semiconductori convenţionali pentru dispozitivele de larg consum şi duce la creşterea preţurilor, potrivit Reuters.

În 2025, gigantul sud-coreean a înregistrat un profit net de 45.200 miliarde woni (aproximativ 30 de miliarde de dolari) şi un profit operaţional de 43.600 miliarde woni (aproximativ 29 de miliarde de dolari), graţie performanţelor solide ale diviziei de cipuri, potrivit Reuters.

Samsung este de departe cel mai important „chaebol”, unul dintre marile conglomerate industriale care domină cea de a 12-a economie mondială, potrivit Reuters.

Cifra de afaceri globală a Samsung reprezintă o cincime din Produsul Intern Brut sud-coreean şi, în consecinţă, Samsung are o importanţă crucială pentru economia statului asiatic, potrivit Reuters.