Reuters: Directorul general al Mercedes cere un „test de realitate”, criticând interdicţia UE pentru motoarele cu ardere

Directorul general al Mercedes-Benz (MBGn.DE) a criticat, într-un interviu acordat presei luni, planul Uniunii Europene de a interzice, din 2035, vehiculele care emit CO₂, alăturându-se corului de voci care pun sub semnul întrebării acest obiectiv, în condiţiile în care acesta urmează să fie revizuit anul acesta, potrivit Reuters, de la care menţionăm următoarele.

Interdicţia, despre care susţinătorii spun că este esenţială pentru ambiţiile ecologice ale Europei, urmează să fie revizuită în a doua jumătate a lui 2025. Criticii susţin că aceasta ar dezavantaja producătorii auto europeni, care se confruntă deja cu cererea slabă, concurenţa din China şi vânzările dezamăgitoare de vehicule electrice.

„Avem nevoie de un test de realitate. Altfel, ne îndreptăm cu viteză maximă spre un zid”, a declarat CEO-ul Mercedes, Ola Kaellenius, pentru publicaţia de afaceri Handelsblatt, referindu-se la obiectivul pentru 2035. El a adăugat că piaţa auto din Europa s-ar putea „prăbuşi” dacă interdicţia va intra în vigoare.

Kaellenius a argumentat că, în loc să treacă la vehicule electrice, consumatorii s-ar grăbi să cumpere maşini pe benzină sau motorină înainte de termenul-limită.

Aflat în prezent şi la conducerea asociaţiei industriei auto europene ACEA, şeful Mercedes a cerut în schimb stimulente fiscale şi preţuri reduse la energie în staţiile de încărcare, pentru a încuraja trecerea la maşini electrice.

„Desigur că trebuie să decarbonizăm, dar acest lucru trebuie făcut într-un mod neutru din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să pierdem din vedere economia noastră”, a spus Kaellenius.