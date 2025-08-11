Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Reuters: Drone ucrainene au vizat în cursul nopţii mai multe obiective din Rusia

T.B.
11 august, 11:28

Reuters: Drone ucrainene au vizat în cursul nopţii mai multe obiective din Rusia

Trei oameni au fost ucişi în atacuri cu drone ucrainene în cursul nopţii în regiunile Tula şi Nijni Novgorod, atacuri care au vizat şi Moscova, au anunţat luni un oficial regional rus şi Ministerul Apărării, potrivit Reuters. La rândul său, primarul Moscovei a anunţat că apărarea antiaeriană a doborât şapte drone ucrainene în drum spre capitală.

Două persoane au murit şi două au fost spitalizate în urma unui atac produs duminică înainte de miezul nopţii asupra regiunii Tula, care se învecinează la nord cu regiunea Moscova, a menţionat guvernatorul din Tula, Dmitri Miliaev, în aplicaţia de mesagerie Telegram, conform sursei.

O persoană a fost ucisă, iar alte două au fost spitalizate în urma unui atac ucrainean care a vizat o zonă industrială din regiunea Nijni Novgorod din vestul Rusiei, a indicat la rândul pe Telegram Gleb Nikitin, guvernatorul regiunii.

Atacul a vizat o fabrică de lângă oraşul Arzamas, la circa 350 km est de Moscova, potrivit dpa.

La rândul său, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a făcut cunoscut pe canalul său de Telegram că sistemele ruseşti de apărare aeriană au doborât şapte drone ucrainene în drum spre capitala Rusiei în cursul nopţii şi luni dimineaţă.

Unităţile ruseşti de apărare aeriană au distrus un total de 59 de drone ucrainene peste noapte, inclusiv 12 deasupra regiunii Tula şi două deasupra regiunii Moscova. Ministerul raportează doar câte drone doboară unităţile sale, nu câte lansează Ucraina, menţionează Reuters.

