Reuters: Fondurile suverane investesc masiv în energie şi avertizează asupra vulnerabilităţii dolarului

Fondurile suverane şi băncile centrale îşi modifică strategiile de investiţii prin orientarea către active din sectorul energetic şi semnalează riscuri majore pentru viitorul dolarului american, informează Reuters.

Documentul analizează opţiunile unor instituţii care gestionează împreună active cu o valoare de aproximativ 29.000 de miliarde de dolari, transmite sursa citată. Investitorii instituţionali îşi regândesc portofoliile pe fondul schimbărilor geopolitice, al conflictelor militare, al tarifelor comerciale şi al blocajelor logistice maritime, notează agenţia de presă.

Aproximativ 80% dintre entităţile participante consideră proiectele din infrastructura de tranziţie şi securitate energetică drept cele mai sigure metode de protecţie a portofoliilor în faţa şocurilor economice, potrivit studiului Invesco preluat de Reuters.

Investiţiile în infrastructură reprezintă în prezent circa 9% din activele totale ale fondurilor suverane, confirmă aceeaşi sursă.

Dezvoltarea rapidă a centrelor de date pentru inteligenţa artificială măreşte consumul de electricitate şi sporeşte atractivitatea plasamentelor în energie, menţionează sursa citată.

O proporţie de 61% dintre băncile centrale consideră că nivelul ridicat al datoriei publice din Statele Unite ale Americii afectează pe termen lung rolul de monedă de rezervă al dolarului, indică datele transmise de Reuters.

Această îngrijorare înregistrează o creştere semnificativă faţă de anul 2024, moment în care doar 20% dintre respondenţi manifestau temeri similare, informează sursa citată. Tensiunile internaţionale din Orientul Mijlociu susţin temporar moneda americană, dar incertitudinile fiscale din Washington pot slăbi valuta pe termen lung, transmite agenţia de presă.

O pondere de 29% dintre participanţi estimează o degradare a statutului dolarului în următorii cinci ani, conform studiului. Schimbarea structurală globală păstrează un ritm lent din cauza lipsei unei alternative viabile pe piaţa financiară, notează Reuters.

Mai multe bănci centrale reevaluează colaborarea cu instituţiile de custodie, contrapărţile şi sistemele de compensare din Statele Unite ale Americii pentru a diminua dependenţa de infrastructura americană, afirmă sursa citată.

O instituţie bancară centrală din Europa a transferat deja serviciile de custodie în afara jurisdicţiei americane, potrivit agenţiei de presă.

O altă bancă centrală din America Latină dezvoltă parteneriate cu noi custozi globali pentru prevenirea unei eventuale crize, transmite sursa citată.

O treime dintre băncile centrale şi fondurile suverane intenţionează să îşi majoreze deţinerile de aur pentru diversificarea riscurilor într-un mediu economic instabil, informează Reuters.