Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Reuters: Fondurile suverane investesc masiv în energie şi avertizează asupra vulnerabilităţii dolarului

A.M.
Internaţional / 30 iunie, 07:15

Reuters: Fondurile suverane investesc masiv în energie şi avertizează asupra vulnerabilităţii dolarului

Fondurile suverane şi băncile centrale îşi modifică strategiile de investiţii prin orientarea către active din sectorul energetic şi semnalează riscuri majore pentru viitorul dolarului american, informează Reuters.

Documentul analizează opţiunile unor instituţii care gestionează împreună active cu o valoare de aproximativ 29.000 de miliarde de dolari, transmite sursa citată. Investitorii instituţionali îşi regândesc portofoliile pe fondul schimbărilor geopolitice, al conflictelor militare, al tarifelor comerciale şi al blocajelor logistice maritime, notează agenţia de presă.

Aproximativ 80% dintre entităţile participante consideră proiectele din infrastructura de tranziţie şi securitate energetică drept cele mai sigure metode de protecţie a portofoliilor în faţa şocurilor economice, potrivit studiului Invesco preluat de Reuters.

Investiţiile în infrastructură reprezintă în prezent circa 9% din activele totale ale fondurilor suverane, confirmă aceeaşi sursă.

Dezvoltarea rapidă a centrelor de date pentru inteligenţa artificială măreşte consumul de electricitate şi sporeşte atractivitatea plasamentelor în energie, menţionează sursa citată.

O proporţie de 61% dintre băncile centrale consideră că nivelul ridicat al datoriei publice din Statele Unite ale Americii afectează pe termen lung rolul de monedă de rezervă al dolarului, indică datele transmise de Reuters.

Această îngrijorare înregistrează o creştere semnificativă faţă de anul 2024, moment în care doar 20% dintre respondenţi manifestau temeri similare, informează sursa citată. Tensiunile internaţionale din Orientul Mijlociu susţin temporar moneda americană, dar incertitudinile fiscale din Washington pot slăbi valuta pe termen lung, transmite agenţia de presă.

O pondere de 29% dintre participanţi estimează o degradare a statutului dolarului în următorii cinci ani, conform studiului. Schimbarea structurală globală păstrează un ritm lent din cauza lipsei unei alternative viabile pe piaţa financiară, notează Reuters.

Mai multe bănci centrale reevaluează colaborarea cu instituţiile de custodie, contrapărţile şi sistemele de compensare din Statele Unite ale Americii pentru a diminua dependenţa de infrastructura americană, afirmă sursa citată.

O instituţie bancară centrală din Europa a transferat deja serviciile de custodie în afara jurisdicţiei americane, potrivit agenţiei de presă.

O altă bancă centrală din America Latină dezvoltă parteneriate cu noi custozi globali pentru prevenirea unei eventuale crize, transmite sursa citată.

O treime dintre băncile centrale şi fondurile suverane intenţionează să îşi majoreze deţinerile de aur pentru diversificarea riscurilor într-un mediu economic instabil, informează Reuters.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

30 iunie
Ediţia din 30.06.2026

Consultă arhiva ziarului
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2430
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5997
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6853
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0771
Gram de aur (XAU)Gram de aur596.5715

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb