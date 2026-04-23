Reuters: Google mizează pe agenţi AI pentru a-şi creşte veniturile din segmentul corporate

Gigantul tehnologic Alphabet îşi intensifică strategia de monetizare a inteligenţei artificiale, plasând agenţii AI - asistenţi digitali capabili să acţioneze autonom - în centrul ofertei sale pentru companii, transmite Reuters.

Directorul general Sundar Pichai a prezentat direcţia în cadrul conferinţei anuale Google Cloud de la Las Vegas, unde compania a încercat să convingă clienţii corporate că soluţiile sale AI sunt pregătite pentru implementare la scară largă, arată relatarea agenţiei.

Google a regrupat mai multe produse sub brandul Gemini Enterprise, inclusiv platforma Vertex AI, care permite firmelor să folosească şi să combine diverse modele AI pentru aplicaţii de business, conform relatării.

Potrivit CEO‑ului Google Cloud, Thomas Kurian, utilizarea platformei s‑a mutat rapid de la aplicaţii clasice de machine learning către dezvoltarea de agenţi AI personalizaţi, capabili să automatizeze procese şi să execute sarcini complexe în numele organizaţiilor, notează sursa.

Compania a anunţat şi noi funcţii de securitate şi guvernanţă pentru aceşti agenţi, într‑un context în care tehnologia ridică îngrijorări legate de siguranţă, control şi fiabilitate, mai arată relatarea.

Strategia intervine pe fondul unei competiţii acerbe cu jucători precum OpenAI şi Anthropic, dar şi cu rivalii tradiţionali din cloud, Amazon şi Microsoft, Google pune accent pe rolul agenţilor în automatizarea proceselor la nivel organizaţional, lăsând detalii despre instrumentele de programare pentru conferinţa dezvoltatorilor din mai, transmite Reuters.

Investiţiile în centre de date, cipuri proprii şi infrastructură de reţea au ajutat Google Cloud să ajungă la o cotă de piaţă de aproximativ 14% la finalul lui 2025, deşi compania rămâne în urma liderilor din industrie, arată relatarea agenţiei.

Reprezentanţi ai unor clienţi au declarat că instrumentele Google permit implementarea mai rapidă a soluţiilor AI în operaţiuni precum logistică şi distribuţie, sugerând că strategia centrată pe agenţi AI începe să producă rezultate concrete în mediul de afaceri, conform relatării Reuters.