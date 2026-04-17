Reuters: Iranul anunţă redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Iranul anunţă că tranzitul tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este „complet deschis” pentru perioada rămasă a armistiţiului, iar Donald Trump mulţumeşte Teheranului pentru această decizie, relatează Reuters.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a scris vineri pe platforma X că măsura va permite tranzitul „tuturor navelor comerciale” prin strâmtoare. „În conformitate cu armistiţiul din Liban, tranzitul tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este declarat complet deschis pentru perioada rămasă a armistiţiului, pe ruta coordonată, aşa cum a fost deja anunţată de Organizaţia Porturilor şi Transportului Maritim din Republica Islamică Iran”, a transmis Araqchi, potrivit Reuters.

Armistiţiul dintre Statele Unite şi Iran expiră la 22 aprilie, iar Reuters notează că Iranul declarase anterior că strâmtoarea este deschisă statelor care cooperează cu armata sa.

Donald Trump a reacţionat rapid după anunţul Teheranului şi a scris pe Truth Social: „Iranul tocmai a anunţat că strâmtoarea este complet deschisă şi pregătită pentru tranzit integral. Mulţumesc!”, relatează Reuters.

Ulterior, tot pe Truth Social, Trump a afirmat că blocada impusă de Statele Unite navelor şi porturilor iraniene va „rămâne pe deplin în vigoare”, în pofida anunţului Iranului privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, notează Reuters.

Preşedintele american a spus că această măsură va fi menţinută până când negocierile cu Iranul vor fi „finalizate în proporţie de 100%”. Reuters arată că Trump a adăugat că se aşteaptă ca procesul să „avanseze foarte rapid”, deoarece „majoritatea punctelor sunt deja negociate”.

Tot joi, Donald Trump a anunţat un armistiţiu de zece zile în Liban, unde armata israeliană luptă cu Hezbollah, scrie Reuters. Liderul de la Casa Albă a spus că a avut „discuţii excelente” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu şi cu preşedintele libanez Joseph Aoun.

„Aceşti doi lideri au fost de acord ca, pentru a obţine PACEA între ţările lor, să înceapă oficial un ARMISTIŢIU de zece zile la ora 5 p.m. EST”, a postat Trump, conform Reuters, adăugând că i-a cerut vicepreşedintelui JD Vance, secretarului de stat Marco Rubio şi şefului armatei americane Dan Caine să colaboreze cu cele două ţări pentru obţinerea unei păci durabile.

Într-o postare ulterioară, Trump a anunţat că îi va invita pe Netanyahu şi Aoun la Casa Albă pentru „convorbiri substanţiale” între cele două ţări, notează Reuters.

Încetarea focului a fost salutată de preşedintele Libanului, iar Benjamin Netanyahu a descris-o drept o oportunitate „istorică” pentru pace, conform Reuters.

Trump sugerase recent că un acord pentru încheierea războiului cu Iranul este aproape. „Vom vedea ce se va întâmpla. Dar cred că suntem foarte aproape de a încheia un acord cu Iranul”, a declarat el în faţa Casei Albe, potrivit Reuters, adăugând că, dacă acordul va fi semnat la Islamabad, ar putea merge acolo cu acea ocazie.