Reuters: Kraft Heinz se împarte în două companii, desfiinţând fuziunea dezamăgitoare din 2015

Kraft Heinz (KHC.O) a anunţat marţi că se va împărţi în două companii: una axată pe produse alimentare de bază şi cealaltă pe sosuri şi produse tartinabile. Decizia marchează sfârşitul unui gigant al bunurilor ambalate, care nu a reuşit niciodată să atingă creşterea aşteptată după fuziunea de acum un deceniu, scrie Reuters, de la care menţionăm următoarele.

Spin-off-ul, care se aşteaptă să fie finalizat în a doua jumătate a anului 2026, este cel mai recent dintr-o serie de reorganizări ale marilor branduri globale de consum, care renunţă la modelul conglomeratului pe fondul vânzărilor lente, al evaluărilor bursiere în scădere şi al tarifelor ridicate.

Pentru investitori, rezultatul rămâne incert. Acţiunile au scăzut cu 7,2% marţi după-amiază, deşi Wall Street anticipase în mare parte această mişcare, după ce Kraft Heinz anunţase încă din mai că explorează opţiuni pentru a creşte valoarea pentru acţionari.

Fuziunea din 2015, orchestrată de Berkshire Hathaway a lui Warren Buffett şi de firma braziliană de private equity 3G Capital, a creat o companie de 45 miliarde USD, cu scopul de a reduce costurile şi de a impulsiona creşterea unor branduri iconice precum Heinz, Jell-O şi Philadelphia cream cheese. Compania valorează acum doar 33 miliarde USD.

Buffett a declarat marţi la CNBC că este „dezamăgit” de decizia de divizare. „Fuziunea nu a fost o idee genială, dar destrămarea companiei nu va rezolva problemele de fond”, a spus el. Acţiunile au pierdut 60% din valoare de la fuziune, pe măsură ce consumatorii şi-au redus cheltuielile, mai ales după pandemia de COVID-19. Luna trecută, Berkshire a consemnat o pierdere de 3,76 miliarde USD pe participaţia de 27,4% din companie.

„Complexitatea structurii actuale face dificilă alocarea eficientă a capitalului, prioritizarea iniţiativelor şi valorificarea pe scară largă a celor mai promiţătoare zone”, a spus Miguel Patricio, preşedintele consiliului de administraţie Kraft Heinz. Compania a raportat pierderi din depreciere de 9,3 miliarde USD în al doilea trimestru, pe fondul declinului susţinut al preţului acţiunilor şi al valorii de piaţă.

Noua structură va crea:

-o companie axată pe sosuri şi produse tartinabile (Heinz, Philadelphia, Kraft Mac & Cheese), cu vânzări de circa 15,4 miliarde USD în 2024,

-şi o companie dedicată produselor procesate şi preparatelor gata de consum (Oscar Mayer, Lunchables), cu vânzări anuale de aproximativ 10,4 miliarde USD.

Divizia de produse alimentare va fi condusă de actualul CEO Carlos Abrams-Rivera, în timp ce pentru divizia de sosuri se caută un nou director general.

„Rămânem sceptici că doar această separare va ajuta fiecare companie în parte”, a declarat analistul BNP Max Gumport, menţionând că problemele fundamentale care stau la baza performanţei slabe ar putea necesita ani de investiţii şi îmbunătăţiri.

Compania estimează costuri de până la 300 milioane USD pentru separare, dar se aşteaptă să reducă o mare parte din aceste cheltuieli rapid.

Pentru investitori, mutarea ar putea debloca valoare pe termen scurt, dar riscurile de implementare sunt evidente: dacă cele două entităţi nu investesc în inovaţie şi nu fac faţă concurenţei mărcilor private, despărţirea ar putea aduce doar un avantaj financiar temporar, avertizează analiştii.

Contextul este ilustrat şi de alte mişcări din industrie: marţi, fondul Elliott Management a dezvăluit o participaţie de 4 miliarde USD în PepsiCo şi a cerut companiei să-şi stimuleze creşterea, în timp ce Nestle a fost lovită de un scandal după ce şi-a concediat CEO-ul pentru încălcarea codului de conduită, la doar un an de la numire. Tot săptămâna trecută, gigantul american Keurig Dr Pepper a anunţat o achiziţie de 18 miliarde USD a JDE Peet's, tranzacţie care va duce şi ea la o divizare a operaţiunilor de cafea şi băuturi în două companii listate separat.