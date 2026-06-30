Reuters: Maersk îşi majorează estimările de profit pentru 2026, pe fondul cererii puternice din transportul maritim de containere

Grupul danez de transport maritim Maersk şi-a îmbunătăţit luni estimările financiare pentru 2026, după ce cererea pentru transportul de containere s-a dovedit mai puternică decât se anticipa, în special pe pieţele asiatice, transmite Reuters.

Compania a anunţat că îşi majorează prognoza privind EBITDA (profitul înainte de dobânzi, taxe, depreciere şi amortizare) pentru acest an la un interval cuprins între 8 şi 10 miliarde de dolari, faţă de estimarea anterioară de 4,5-7 miliarde de dolari, conform sursei citate.

În plus, Maersk şi-a revizuit şi estimarea privind EBIT (profitul operaţional) ajustat pentru exerciţiul financiar 2026 şi a anticipat un rezultat cuprins între 2 şi 4 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Compania explică această revizuire prin cererea robustă din piaţa globală a transportului maritim de containere, în special în Asia, unde volumele transportate au rămas ridicate, în ciuda incertitudinilor economice şi geopolitice, conform Reuters.