Reuters: Microsoft integrează modele Anthropic în programul său de securitate software

Microsoft a anunţat că va integra modele avansate de inteligenţă artificială, inclusiv Claude Mythos Preview dezvoltat de Anthropic, în cadrul propriului Security Development Lifecycle (SDL), pentru a-şi consolida capacităţile de securitate cibernetică, transmite Reuters.

Modelele vor fi folosite în etapele timpurii ale dezvoltării produselor pentru identificarea şi remedierea vulnerabilităţilor, a precizat compania. Claude Mythos, lansat pe 7 aprilie, a detectat deja „mii” de vulnerabilităţi majore în sisteme de operare, browsere şi alte aplicaţii, iar abilitatea sa de a genera şi analiza cod îi permite să identifice şi posibile căi de exploatare, conform sursei citate.

Modelul face parte din iniţiativa Project Glasswing a Anthropic, care oferă acces controlat unui grup restrâns de companii tehnologice, printre care Microsoft, Amazon şi Apple, pentru testarea utilizării AI în detectarea ameninţărilor cibernetice, transmite Reuters. Microsoft afirmă, conform sursei, că testele interne, realizate cu instrumente proprii de evaluare, au arătat îmbunătăţiri semnificative faţă de modelele anterioare în identificarea riscurilor reale de securitate.

Compania recunoaşte însă riscurile „dual‑use”: tehnologiile pot accelera atât protecţia cibernetică, cât şi dezvoltarea unor atacuri informatice mai sofisticate, motiv pentru care integrarea este însoţită de măsuri de control şi evaluare continuă, transmite sursa. Autorităţi guvernamentale, instituţii financiare şi companii urmăresc îndeaproape evoluţiile, având în vedere potenţialul acestor modele de a schimba modul în care sunt gestionate riscurile digitale, arată relatarea Reuters.