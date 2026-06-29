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Reuters: Pieţele asiatice înregistrează evoluţii mixte din cauza incertitudinilor din tehnologie

A.M.
Internaţional / 29 iunie, 09:05

Reuters: Pieţele asiatice înregistrează evoluţii mixte din cauza incertitudinilor din tehnologie

Bursele din Asia raportează evoluţii oscilante în prima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii pe fondul prudenţei investitorilor faţă de rentabilitatea inteligenţei artificiale, relatează Reuters.

Presiunile asupra costurilor din lanţurile de aprovizionare şi instabilitatea acordului de încetare a focului dintre Statele Unite ale Americii şi Iran menţin dolarul american aproape de maximul ultimului an, conform sursei citate.

Indicele KOSPI din Coreea de Sud raportează o scădere de până la 3,4% în timpul sesiunii curente, după o pierdere de 7% înregistrată pe parcursul săptămânii trecute,În schimb, bursa din Taiwan consemnează un avans de 2,1%, iar piaţa din Thailanda creşte cu peste un procent datorită acţiunilor din sectorul producţiei de componente electronice. În regiunea sud-est asiatică, acţiunile din Malaezia pierd 0,5%, iar indicele din Jakarta scade cu 0,4%, îndreptându-se spre cel mai slab rezultat pentru o lună de iunie din ultimii unsprezece ani, mai adaugă sursa menţionată.

Monedele regionale dau semne de stabilitate în lipsa unei creşteri bruşte a cotaţiilor petrolului, fapt care reduce presiunea financiară asupra statelor importatoare nete de energie, notează Reuters.

Pe piaţa valutară, ringgitul malaezian avansează cu peste 0,6% faţă de dolar, iar rupia indoneziană înregistrează aprecieri. Pe plan macroeconomic mondial, investitorii urmăresc decizia guvernului din Bolivia, stat care renunţă la ancorarea monedei naţionale de dolarul american după 15 ani pentru introducerea unui sistem de curs flexibil, potrivit sursei citate.

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