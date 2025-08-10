Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Reuters: Producţia de avioane comerciale în Rusia se prăbuşeşte în 2025 din cauza sancţiunilor şi crizei industriale

I.S.
Miscellanea / 10 august, 09:25

Reuters: Producţia de avioane comerciale în Rusia se prăbuşeşte în 2025 din cauza sancţiunilor şi crizei industriale

Producătorii de avioane din Rusia au livrat în 2025 doar un singur avion comercial din cele 15 programate, potrivit datelor companiei elveţiene de analiză ch-aviation, în condiţiile în care sancţiunile occidentale asupra componentelor străine blochează producţia, iar dobânzile ridicate limitează investiţiile, transmite Reuters.

De la invadarea Ucrainei, în februarie 2022, accesul la aeronave şi piese de schimb fabricate în Occident a fost întrerupt, ceea ce a obligat companiile aeriene ruse să recurgă la rute de import ocolite, prin intermediari.

”Nu există bază de componente, tehnologie, facilităţi de producţie sau ingineri. Să creezi toate acestea de la zero durează ani, dacă nu decenii”, a declarat o sursă din industrie.

Dependenţa Rusiei de transportul aerian intern este crucială, având în vedere întinderea geografică a ţării. Situaţia flotei este cu atât mai presantă după accidente recente, precum prăbuşirea unui Antonov An-24 din 1976, soldată cu 48 de morţi, şi suspendarea a zeci de zboruri Aeroflot în urma unui atac cibernetic.

Problemele din aviaţie reflectă un declin industrial mai amplu: producţia fabricilor a înregistrat în iulie cel mai rapid ritm de contracţie din martie 2022, iar creşterea economică încetineşte. Dobânzile mari au afectat producţia de automobile, exporturile de metale şi produse petroliere, precum şi obiectivele de construcţie de avioane.

În 2021, Rusia adăugase 52 de avioane comerciale noi, majoritatea Airbus şi Boeing, dar din 2022 până acum au fost livrate doar 13 aeronave - 12 Superjet-uri şi un Tupolev Tu-214. Guvernul şi-a redus drastic ţintele, de la 171 la 21 de avioane pentru 2024-2025, iar Rostec a amânat cu doi ani, până în 2026, producţia de serie a modelelor MC-21, SJ-100 şi IL-114.

În pofida eforturilor de a localiza producţia, Rusia continuă să importe componente prin intermediari din Turcia, China, Kârgâzstan şi Emiratele Arabe Unite, inclusiv piese fabricate de Safran, Honeywell şi Rolls-Royce, fără dovezi că aceste companii ar fi încălcat sancţiunile.

Lipsa de avioane noi, în condiţiile unei cereri ridicate, a dus la creşterea constantă a preţurilor biletelor, iar Moscova a apelat chiar la companii aeriene din Kazahstan şi Uzbekistan pentru a opera curse interne în Rusia.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.08.2025, 09:44)

    Pai daca toata economia civila e subordonata economiei de razboi? Uitati-va la Boeing, avioanele lor civile sunt construite de mantuiala, produc victime, angajatii sunt nemultumiti, dar directorii iau in continuare tot felul de bonusuri si salarii mari, iar avertizorii de integritate (fosti angajati) comit 'sinucideri' inainte datei de infatisare la tribunal. Mafiile exista peste tot.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

08 august
Ediţia din 08.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb