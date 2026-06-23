Reuters: Putin afirmă că Ucraina atacă infrastructura Rusiei pentru destabilizare

Ucraina atacă infrastructura civilă din Rusia cu scopul clar de a destabiliza societatea şi de a crea incertitudine, a declarat marţi preşedintele rus Vladimir Putin, în contextul în care dronele ucrainene au lovit recent o rafinărie din Moscova, relatează Reuters.

Liderul de la Kremlin a explicat această strategie în cadrul unei întâlniri televizate cu absolvenţii instituţiilor militare şi de securitate, informează sursa citate.

„Atacurile împotriva infrastructurii civile - ce urmăresc acestea? Să destabilizeze societatea, în contextul unui asalt atât de masiv, când întregul Occident lucrează pentru ei şi aceste drone sosesc în număr uriaş, pentru a crea un sentiment de incertitudine cu privire la acţiunile forţelor armate ruse”, a declarat Vladimir Putin, potrivit sursei menţionate.

Aceste acţiuni cu drone asupra rafinăriilor de petrol s-au dublat de la începutul anului 2026. Efectele directe se observă deja pe piaţa internă, unde apar cozi lungi şi preţuri mai mari la benzină în anumite regiuni. Kievul susţine oficial că blochează astfel o sursă cheie a fondurilor de război şi demonstrează populaţiei ruse că conflictul are efecte imediate, conform Reuters.

Pe plan militar, preşedintele rus a adăugat că trupele sale avansează pe frontul de est. Armata Federaţiei Ruse se află aproape de preluarea controlului total asupra localităţii Kostiantînivka, un punct de sprijin strategic din regiunea Doneţk, potrivi sursei citate.