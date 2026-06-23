Reuters: Rusia analizează interzicerea exporturilor de motorină

Rusia analizează posibilitatea introducerii unei interdicţii totale asupra exporturilor de motorină pentru stabilizarea pieţei interne a carburanţilor, a declarat marţi vicepremierul Alexander Novak, conform Reuters.

Oficialul rus a explicat situaţia curentă în cadrul unei reuniuni guvernamentale conduse de preşedintele Vladimir Putin. Companiile petroliere livrează deja producţia la niveluri maxime pe piaţa internă, iar măsura are ca scop eliminarea riscurilor legate de aprovizionare în perioadele de vârf ale consumului agricol şi industrial, potrivit sursei citate.

„Situaţia nu este simplă, dar rămâne sub control”, a afirmat Alexander Novak, conform sursei menţionate.

Guvernul pregăteşte, de asemenea, o serie de modificări fiscale pentru sectorul energetic. Această decizie vine pe fondul atacurilor repetate cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor şi depozitelor de combustibil, acţiuni care provoacă întreruperi temporare ale producţiei şi costuri suplimentare mari pentru companii, informează Reuters.

O eventuală blocare a livrărilor externe de către Federaţia Rusă, unul dintre principalii exportatori mondiali de produse petroliere, generează un impact direct pe pieţele internaţionale, unde preţurile la motorină pot înregistra creşteri din cauza reducerii ofertei, transmite sursa citată.