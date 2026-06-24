Reuters: Rusia cere clarificări de la Washington asupra poziţiei lui Donald Trump faţă de Ucraina A.M.

Internaţional / 24 iunie, 17:21 LinkedIn Whatsapp

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova doreşte să afle dacă preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a modificat abordarea asupra războiului din Ucraina, relatează Reuters.

Solicitarea vine după ce preşedintele francez Emmanuel Macron a sugerat, în cadrul summitului G7 de la Evian-les-Bains, că liderul american ar înclina spre o schimbare de atitudine, recunoscând că Rusia nu îşi doreşte pacea, conform sursei citate.

Declaraţiile de la G7 şi îndemnul oficial al lui Trump ca Rusia să colaboreze cu Ucraina, lansat după o întrevedere cu Volodimir Zelenski, au creat un optimism prudent în rândul liderilor occidentali, dar au stârnit nemulţumire la Moscova, potrivit sursei menţionate.

„În ceea ce priveşte Ucraina, vrem să înţelegem ce s-a întâmplat la Evian. Americanii nu ne-au spus încă ce au reţinut de la summitul de la Evian sau care va fi direcţia lor de acţiune în viitor”, a afirmat Serghei Lavrov, notează Reuters.

Diplomatul rus a adăugat că înţelegerile anterioare stabilite între Vladimir Putin şi Donald Trump la summitul din Alaska (Anchorage) ar fi fost „îngropate” la Evian. Acele discuţii, cunoscute drept „spiritul de la Anchorage”, sugerau o îngheţare a liniilor de front în schimbul retragerii forţelor ucrainene din Donbas, o opţiune respinsă categoric de Kiev. Rusia îşi exprimă frustrarea că Washingtonul ar folosi timpul pentru reînarmarea Ucrainei şi cere noi concesii din partea Moscovei, informează sursa menţionată.

În ciuda tensiunilor şi a menţinerii sancţiunilor economice americane, Kremlinul a anunţat că rămâne deschis dialogului şi aşteaptă vizita emisarilor speciali ai SUA, Steve Witkoff şi Jared Kushner. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că, deşi aceştia sunt implicaţi în prezent în negocierile cu Iranul, discuţiile pe tema Ucrainei vor fi reluate imediat ce vor fi disponibili, descriind eforturile anterioare ale celor doi emisari ca fiind „extrem de constructive”, conform sursei citate.