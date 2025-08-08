Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Reuters: Startup-ul american Lyten cumpără producătorul european de baterii Northvolt, aflat în faliment

M.P.
Companii / 8 august, 08:41

Reuters: Startup-ul american Lyten cumpără producătorul european de baterii Northvolt, aflat în faliment

Startup-ul american Lyten, specializat în baterii, a anunţat joi că a ajuns la un acord pentru a cumpăra cea mai mare parte a producătorului suedez de baterii Northvolt, aflat în faliment - mişcare ce ar putea oferi o şansă de revenire companiei europene, cândva considerată răspunsul regiunii la rivalii din Asia, relatează Reuters, de la care menţionăm următoarele.

Lyten, o companie din Silicon Valley care dezvoltă celule cu litiu-sulf ca alternativă mai curată la bateriile litiu-ion, este susţinută de Stellantis (proprietarul mărcii Jeep) şi de gigantul american de livrări FedEx.

Tranzacţia reaprinde speranţele pentru independenţa Europei în domeniul bateriilor, după ce Northvolt - considerată rivalul potenţial al marilor producători chinezi de baterii pentru vehicule electrice - a intrat în faliment în martie, devenind unul dintre cele mai mari eşecuri corporative din Suedia şi declanşând o cursă pentru găsirea unui cumpărător.

„Planurile noastre sunt... în mare parte să continuăm de unde a rămas echipa Northvolt”, a declarat pentru Reuters directorul general şi cofondatorul Lyten, Dan Cook, refuzând să dezvăluie preţul de achiziţie, precizând doar că a fost realizată „cu un discount substanţial” faţă de valoarea iniţială a activelor.

Administratorul judiciar al Northvolt a spus că acordul elimină riscul unei „închideri complete”, iar viceprim-ministrul Suediei, Ebba Busch, a afirmat că tranzacţia poziţionează ţara „ca un element-cheie al independenţei energetice a Europei”.

Northvolt a fost criticată că a promis prea mult şi nu a reuşit să livreze celule de baterii de calitate suficientă pentru clienţi, chiar şi cu sprijinul celui mai mare client al său, producătorul de camioane Scania.

Gustaf Sundell, şeful diviziei de investiţii şi afaceri noi la Scania, a declarat pentru Reuters că este prea devreme pentru a spune dacă grupul va plasa comenzi de baterii la Lyten, dar că este mulţumit de rezultat.

Lyten speră să repornească rapid fabrica principală de la Skellefteå, în nordul Suediei, şi să reia livrările de celule pentru baterii litiu-ion în 2026. În iulie, compania a achiziţionat şi afacerea de stocare a energiei a Northvolt din Polonia - cea mai mare din Europa - şi vizează pieţele auto, de apărare şi de stocare a energiei.

Cook a spus că mai mulţi membri ai fostei conduceri Northvolt vor veni la Lyten, însă nu şi fondatorul şi fostul director general Peter Carlsson.

„Ne concentrăm pe dezvoltarea unei poziţii de lider în producţia locală de baterii, cu aprovizionare locală, atât pentru pieţele din America de Nord, cât şi pentru cele din Europa”, a precizat Cook.

Lyten a anunţat în iulie că a obţinut peste 200 de milioane de dolari în capital suplimentar pentru a sprijini achiziţiile şi planurile de extindere.

Cook a declarat că Lyten îşi va demonstra valoarea pentru foştii clienţi Northvolt concentrându-se iniţial pe obţinerea unui randament ridicat pentru un singur client. Cartea de comenzi a Northvolt ajunsese cândva la peste 50 de miliarde de dolari, provenind de la producători auto precum BMW, Volkswagen şi Audi.

„Credem, de fapt, că aceştia se vor întoarce, poate mai repede decât se crede”, a spus Cook.

Acordul include proiectele Northvolt din Suedia şi Germania, precum şi proprietatea intelectuală a companiei. De asemenea, erau în desfăşurare demersuri pentru achiziţia unităţii din Canada.

Înainte de colaps, Northvolt se extinsese peste Atlantic, dar ulterior s-a concentrat din nou pe Suedia pe măsură ce criza financiară s-a adâncit, vânzând active pentru sume simbolice.

