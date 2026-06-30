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Reuters: Stellantis prelungeşte oprirea de vară a producţiei la fabrica Fiat 500 din Torino

T.B.
Companii / 30 iunie, 07:32

Reuters: Stellantis prelungeşte oprirea de vară a producţiei la fabrica Fiat 500 din Torino

Stellantis a decis prelungirea opririi producţiei la uzina Mirafiori din Torino, unde este fabricat modelul Fiat 500, adăugând încă o săptămână de pauză înaintea vacanţei de vară, transmite Reuters.

Compania a anunţat că întreruperea activităţii va avea loc în perioada 27-31 iulie, înaintea celor trei săptămâni de închidere programate pentru luna august, ceea ce înseamnă că fabrica va rămâne inactivă timp de aproximativ o lună, potrivit Reuters.

Stellantis a explicat că decizia este determinată de dificultăţi în lanţul de aprovizionare, mai mulţi furnizori întâmpinând probleme în livrarea unor componente esenţiale, inclusiv motoare, bare de protecţie şi senzori, informează Reuters.

Compania a precizat că aceste dificultăţi au apărut pe fondul accelerării producţiei noului Fiat 500 Hybrid, relansat la finalul anului trecut, ceea ce a depăşit capacitatea de adaptare a unor furnizori, transmite Reuters.

Sindicatul italian FIM CISL susţine însă că întreruperile repetate indică şi o cerere mai scăzută decât estimările iniţiale pentru modelul Fiat 500. Reprezentantul sindical Igor Albera a arătat că producţia zilnică la Mirafiori a fost deja redusă de la 430 la 400 de vehicule, potrivit Reuters.

Fabrica urma să îşi reia activitatea marţi, după o altă oprire de o săptămână legată de o sărbătoare locală din Torino, ceea ce înseamnă că uzina a funcţionat recent într-un regim redus, mai notează Reuters.

Stellantis îşi propune să producă aproximativ 100.000 de unităţi Fiat 500 în 2026, atât în versiune hibridă, cât şi electrică, însă producţia din primul trimestru a fost de aproximativ 15.000 de unităţi, iar compania nu a confirmat dacă obiectivul anual mai poate fi atins, transmite Reuters.

Situaţia de la Mirafiori reflectă dificultăţile cu care se confruntă industria auto europeană, afectată de probleme în lanţurile de aprovizionare, costuri ridicate şi o cerere volatilă pentru modelele electrificate, conchide Reuters.

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