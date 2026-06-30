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Reuters: Stocurile din Rezerva Strategică de Petrol a Statelor Unite ale Americii scad la cel mai redus nivel

A.M.
Internaţional / 30 iunie, 09:30

Reuters: Stocurile din Rezerva Strategică de Petrol a Statelor Unite ale Americii scad la cel mai redus nivel

Stocurile de ţiţei din Rezerva Strategică de Petrol a Statelor Unite ale Americii au înregistrat o scădere de 5,5 milioane de barili şi au atins pragul de 325,7 milioane de barili, cel mai jos nivel din luna mai a anului 1983, informează Reuters.

Diminuarea volumelor provine din aplicarea unui acord guvernamental american care prevede eliberarea a 172 de milioane de barili pe piaţă cu scopul de a acoperi deficitul din stocurile globale, transmite sursa citată.

Acest mecanism de urgenţă vizează reducerea preţurilor la carburanţi în urma conflictului militar din Iran, notează agenţia de presă.

„Stocurile de ţiţei din Rezerva Strategică de Petrol au scăzut cu 5,5 milioane de barili, la 325,7 milioane de barili, cel mai mic nivel din mai 1983”, arată datele Departamentului de Energie, conform Reuters.

Rezervele de profil ale Statelor Unite ale Americii cunosc o contracţie rapidă în ultimele săptămâni din cauza unei cereri externe solide pentru export şi a unei activităţi intense de rafinare a petrolului american, potrivit raportului instituţiei. De la declanşarea războiului la sfârşitul lunii februarie, inventarul total din această ţară indică un declin cumulat de 111,4 milioane de barili, transmite sursa menţionată.

Volumul general cumulează în prezent 743,3 milioane de barili şi marchează cea mai mică valoare din anul 1984, informează Reuters.

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