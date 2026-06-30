Reuters: Turcia anunţă că NATO trece printr-un proces de adaptare la noul context de securitate

Alianţa Nord-Atlantică parcurge o perioadă de ajustare la un peisaj de securitate în schimbare, iar Statele Unite ale Americii nu urmăresc retragerea din organizaţie, potrivit agenţiei de presă Reuters.

Declaraţia aparţine ministrului turc al apărării, Yasar Guler, înaintea summitului NATO care reuneşte 32 de lideri la Ankara în perioada 7-8 iulie, transmite sursa citată. Statele membre prioritizează la acest eveniment creşterea cheltuielilor militare şi consolidarea industriei de profil, notează aceeaşi agenţie.

„NATO continuă să fie o platformă fără egal şi fundamentală pentru securitatea şi apărarea euro-atlantică. Evaluăm perioada prin care trecem nu ca pe o criză, ci ca pe un proces de adaptare la mediul de securitate în schimbare”, declară Yasar Guler.

Washingtonul solicită aliaţilor europeni şi Canadei asumarea unei responsabilităţi sporite pentru securitatea de pe continent, conform răspunsurilor oficiale transmise presei. Turcia deţine a doua cea mai mare armată din cadrul NATO şi solicită includerea capacităţilor sale tehnice în iniţiativele europene de apărare, informează Reuters.

Ankara îşi măreşte gradual bugetul militar pentru a atinge ţinta de 5% din PIB până în anul 2035, conform sursei citate.

„Credem că excluderea unei capacităţi atât de importante precum Turcia din iniţiativele de apărare ale Europei este o abordare greşită din punct de vedere strategic”, adaugă Yasar Guler.

Guvernul turc analizează în prezent toate opţiunile pentru acoperirea deficitului din sistemul propriu de apărare aeriană, inclusiv achiziţia de rachete Patriot sau SAMP-T, potrivit agenţiei de presă.

Proiectul naţional integrat denumit „Steel Dome” urmează să treacă prin procesul de finalizare în cel mai scurt timp, informează aceeaşi sursă.