Reuters: Un rănit şi peste 29.000 de gospodării rămase fără curent în Odesa, în urma unui atac rus cu dronă

M.P.
Internaţional / 31 august, 13:17

Reuters: Un rănit şi peste 29.000 de gospodării rămase fără curent în Odesa, în urma unui atac rus cu dronă

Peste 29.000 de gospodării din Odesa, în sudul Ucrainei, au rămas fără curent în urma unui nou atac rus cu dronă, în noaptea de sâmbătă spre duminică, care a avariat patru instalaţii electrice situate în apropierea oraşului, anunţă guvernatorul regiunii Oleg Kiper şi întreprinderea DTEK, relatează Reuters, de la care menţionăm următoarele.

Oraşul portuar Ciornomorsk, situat în apropierea Odesei, a fost cel mai dur lovit.

Clădiri rezidenţiale şi administrative au fost avariate, anunţă pe Telegram Oleg Kiper.

”Infrastructuri esenţiale funcţionează cu ajutorul unor grupuri electrogene”, precizează el.

O persoană a fost rănită în aceste bombardamente, anunţă guvernatorul.

DTEK, principalul producător de electricitate în Ucraina, a anunţat într-un comunicat că patru instalaţii au fost atacate în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică.

”Imediat ce angajaţii vor primi autorizaţia de la armată şi serviciile de salvare vor începe imediat să inspecteze echipamentele şi să facă reparaţii de urgenţă”, anunţă întreprinderea.

Rusia nu a făcut imediat declaraţii despre acest bombardament.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 31.08.2025, 13:22)

    Rusia nu a bombardat ca e in faliment de 4 ani si in 3 luni ajunge in faliment

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  Mda
    (mesaj trimis de Oarecare în data de 31.08.2025, 13:48)

    Trist. Odesa a fost până în 2014 un oraș simbol în care trăiau în bună pace ucrainenii, rușii, evreii etc. Toți cetățeni ai aceleiași țări.

    A venit fatidica zi de 2 mai 2014 în care cei de acolo care au îndrăznit să manifesteze împotriva Euromaidan și a ultranationalismului ucrainean de tip banderist au fost masacrați de niște descreierati veniți special în acest scop de la Kiev. Bine organizați pentru măcel. 

    Manifestanții s-au refugiat într-o clădire pe care banderistii au incendiat-o, omorând zeci de oameni. Cei care au încercat să iasă din clădirea în flăcări au fost la rândul lor omorâți sau schiloditi cu bâtele. 

    Asta e o parte din istoria Ucrainei a ultimilor 11 ani. Batista a fost pusă pe țambal, iar propaganda cu Slava a demarat nerușinat, creată special pentru prostimea dornică să o ingurgiteze pe nemestecate și care vede totul numai în alb și negru.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

