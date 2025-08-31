Reuters: Un rănit şi peste 29.000 de gospodării rămase fără curent în Odesa, în urma unui atac rus cu dronă

Peste 29.000 de gospodării din Odesa, în sudul Ucrainei, au rămas fără curent în urma unui nou atac rus cu dronă, în noaptea de sâmbătă spre duminică, care a avariat patru instalaţii electrice situate în apropierea oraşului, anunţă guvernatorul regiunii Oleg Kiper şi întreprinderea DTEK, relatează Reuters, de la care menţionăm următoarele.

Oraşul portuar Ciornomorsk, situat în apropierea Odesei, a fost cel mai dur lovit.

Clădiri rezidenţiale şi administrative au fost avariate, anunţă pe Telegram Oleg Kiper.

”Infrastructuri esenţiale funcţionează cu ajutorul unor grupuri electrogene”, precizează el.

O persoană a fost rănită în aceste bombardamente, anunţă guvernatorul.

DTEK, principalul producător de electricitate în Ucraina, a anunţat într-un comunicat că patru instalaţii au fost atacate în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică.

”Imediat ce angajaţii vor primi autorizaţia de la armată şi serviciile de salvare vor începe imediat să inspecteze echipamentele şi să facă reparaţii de urgenţă”, anunţă întreprinderea.

Rusia nu a făcut imediat declaraţii despre acest bombardament.