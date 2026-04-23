Reuters: Ungaria şi Slovacia primesc din nou petrol rusesc prin conducta Drujba

P.C.
Internaţional / 23 aprilie, 16:31

Reuters: Ungaria şi Slovacia primesc din nou petrol rusesc prin conducta Drujba

Ungaria şi Slovacia anunţă că au reînceput să primească ţiţei prin conducta Drujba, după o întrerupere care a durat aproape trei luni, transmite Reuters.

Conducta Drujba a devenit o infrastructură cu miză politică majoră în Europa, notează Reuters, după oprirea livrărilor de petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia în luna ianuarie, în urma a ceea ce Ucraina a descris drept un atac cu drone ruseşti care a avariat instalaţia.

Livrările prin secţiunea ucraineană a conductei au fost reluate miercuri, iar Reuters arată că acest lucru a determinat Ungaria să îşi ridice veto-ul asupra împrumutului european de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

Slovacia a confirmat joi dimineaţă că a început să primească petrol, iar grupul ungar MOL a anunţat, la rândul său, că a reluat recepţia de ţiţei prin conductă, potrivit Reuters.

„Livrările de ţiţei prin sistemul de conducte Drujba au fost astfel reluate către Ungaria şi Slovacia după o pauză de aproape trei luni”, a transmis MOL într-un comunicat, relatează Reuters. Slovacia se aşteaptă să primească 119.000 de tone de petrol prin Drujba până la sfârşitul lunii aprilie.

Ucraina a susţinut că oprirea livrărilor s-a datorat necesităţii unor lucrări de reparaţii, însă Ungaria şi Slovacia au acuzat Kievul că a tergiversat aceste lucrări, arată Reuters.

Premierul slovac Robert Fico a salutat redeschiderea conductei, dar a apreciat că acest episod demonstrează caracterul politic al blocajului. „Cred că o relaţie serioasă între Ucraina şi Uniunea Europeană a fost stabilită ieri şi astăzi prin acordurile încheiate cu privire la împrumut şi deschiderea conductei Drujba”, a declarat Fico, citat de Reuters.

„Cred că deschiderea conductei Drujba la ora 2 dimineaţa confirmă că aceasta nu a fost deteriorată... şi că şi conducta Drujba şi petrolul au fost folosite ca instrumente într-o luptă geopolitică”, a adăugat Robert Fico, potrivit Reuters.

Nu a existat o misiune externă care să verifice pagubele, însă Uniunea Europeană a susţinut afirmaţia Ucrainei potrivit căreia conducta a fost lovită de forţele ruse, relatează Reuters.

Moscova a dat vina pe Kiev pentru oprirea livrărilor de petrol rusesc prin Drujba, fără să răspundă direct acuzaţiei că instalaţia ar fi fost avariată într-un atac rusesc, notează Reuters.

Ungaria şi Slovacia continuă să depindă de petrolul şi gazele ruseşti şi încearcă să păstreze aceste livrări, în pofida eforturilor Uniunii Europene de a opri importurile de energie din Rusia după invazia din Ucraina din 2022, arată Reuters.

Curs valutar BNR

23 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0924
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3551
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5470
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8797
Gram de aur (XAU)Gram de aur658.1428

