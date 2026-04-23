Reuters: Ungaria şi Slovacia primesc din nou petrol rusesc prin conducta Drujba

Ungaria şi Slovacia anunţă că au reînceput să primească ţiţei prin conducta Drujba, după o întrerupere care a durat aproape trei luni, transmite Reuters.

Conducta Drujba a devenit o infrastructură cu miză politică majoră în Europa, notează Reuters, după oprirea livrărilor de petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia în luna ianuarie, în urma a ceea ce Ucraina a descris drept un atac cu drone ruseşti care a avariat instalaţia.

Livrările prin secţiunea ucraineană a conductei au fost reluate miercuri, iar Reuters arată că acest lucru a determinat Ungaria să îşi ridice veto-ul asupra împrumutului european de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

Slovacia a confirmat joi dimineaţă că a început să primească petrol, iar grupul ungar MOL a anunţat, la rândul său, că a reluat recepţia de ţiţei prin conductă, potrivit Reuters.

„Livrările de ţiţei prin sistemul de conducte Drujba au fost astfel reluate către Ungaria şi Slovacia după o pauză de aproape trei luni”, a transmis MOL într-un comunicat, relatează Reuters. Slovacia se aşteaptă să primească 119.000 de tone de petrol prin Drujba până la sfârşitul lunii aprilie.

Ucraina a susţinut că oprirea livrărilor s-a datorat necesităţii unor lucrări de reparaţii, însă Ungaria şi Slovacia au acuzat Kievul că a tergiversat aceste lucrări, arată Reuters.

Premierul slovac Robert Fico a salutat redeschiderea conductei, dar a apreciat că acest episod demonstrează caracterul politic al blocajului. „Cred că o relaţie serioasă între Ucraina şi Uniunea Europeană a fost stabilită ieri şi astăzi prin acordurile încheiate cu privire la împrumut şi deschiderea conductei Drujba”, a declarat Fico, citat de Reuters.

„Cred că deschiderea conductei Drujba la ora 2 dimineaţa confirmă că aceasta nu a fost deteriorată... şi că şi conducta Drujba şi petrolul au fost folosite ca instrumente într-o luptă geopolitică”, a adăugat Robert Fico, potrivit Reuters.

Nu a existat o misiune externă care să verifice pagubele, însă Uniunea Europeană a susţinut afirmaţia Ucrainei potrivit căreia conducta a fost lovită de forţele ruse, relatează Reuters.

Moscova a dat vina pe Kiev pentru oprirea livrărilor de petrol rusesc prin Drujba, fără să răspundă direct acuzaţiei că instalaţia ar fi fost avariată într-un atac rusesc, notează Reuters.

Ungaria şi Slovacia continuă să depindă de petrolul şi gazele ruseşti şi încearcă să păstreze aceste livrări, în pofida eforturilor Uniunii Europene de a opri importurile de energie din Rusia după invazia din Ucraina din 2022, arată Reuters.