Revoluţie în oncologie: Un medicament reproiectat cu nanotehnologie distruge celulele canceroase de 20.000 de ori mai eficient

O.D.
10 noiembrie

Revoluţie în oncologie: Un medicament reproiectat cu nanotehnologie distruge celulele canceroase de 20.000 de ori mai eficient

English Version

O nouă descoperire medicală ar putea rescrie viitorul tratamentelor împotriva cancerului. O echipă de oameni de ştiinţă de la Universitatea Northwestern (Statele Unite) a anunţat dezvoltarea unui medicament chimioterapeutic reproiectat cu ajutorul nanotehnologiei, care distruge celulele canceroase de 20.000 de ori mai eficient decât forma sa clasică - fără a afecta ţesuturile sănătoase. Rezultatele revoluţionare au fost publicate recent în prestigioasa revistă ştiinţifică ACS Nano şi deschid calea către o nouă eră în tratamentele oncologice: nanomedicina structurală, o ramură emergentă care proiectează medicamente la nivel molecular, pentru a controla precis modul în care acestea interacţionează cu organismul. Cercetătorii au ales să reproiecteze un medicament cunoscut - 5-fluorouracil (5-Fu) -, folosit de zeci de ani în tratarea mai multor tipuri de cancer, dar care are eficienţă redusă şi toxicitate ridicată.

Prin utilizarea tehnologiei acidului nucleic sferic (SNA), specialiştii au reconfigurat structura moleculară a medicamentului, făcându-l mult mai solubil, mai precis şi semnificativ mai sigur. Noua formulă este alcătuită din nanostructuri sferice acoperite cu un strat dens de ADN, în care se află molecula activă. Datorită acestui design, celulele canceroase „recunosc” şi absorb natural medicamentul, care apoi eliberează substanţa activă direct în interiorul celulei tumorale. „Practic, am transformat o moleculă clasică, toxică şi instabilă într-o armă de precizie împotriva cancerului”, explică echipa de la Northwestern într-un comunicat de presă.

Rezultate spectaculoase în laborator

În testele realizate pe şoareci cu leucemie mieloidă acută (LMA), medicamentul sub formă de SNA a demonstrat o absorbţie de 12,5 ori mai mare în celulele tumorale şi o eficienţă de distrugere de 20.000 de ori mai ridicată comparativ cu 5-Fu în forma sa convenţională. Totodată, progresia bolii a fost încetinită de 59 de ori, iar ţesuturile sănătoase nu au prezentat semne de afectare - un rezultat remarcabil pentru un tratament citostatic. „Dacă datele se vor confirma la oameni, am putea vorbi despre o eră a tratamentelor oncologice mult mai eficiente, cu rate de răspuns mai bune şi efecte adverse minime”,

a declarat profesorul Chad A. Mirkin, autorul principal al studiului şi unul dintre pionierii globali ai nanomedicinei. Conceptul de acid nucleic sferic (SNA), inventat chiar de profesorul Mirkin, se bazează pe folosirea ADN-ului ca material de construcţie pentru medicamente. Prin controlul formei, dimensiunii şi densităţii moleculare, oamenii de ştiinţă pot direcţiona tratamentele exact către celulele-ţintă, reducând aproape complet efectele secundare. Această metodă deschide calea către medicamente „inteligente”, capabile să acţioneze numai acolo unde este nevoie - o abordare care ar putea transforma radical oncologia, dar şi tratamentele pentru boli neurodegenerative, infecţioase sau autoimune.

Cercetătorii americani plănuiesc acum extinderea testelor pe modele animale mai mari, urmând ca, în etapa următoare, terapia să fie evaluată în studii clinice pe oameni. Până în prezent, şapte terapii bazate pe structuri SNA sunt deja în fază de testare clinică, iar succesul acestui proiect ar putea accelera procesul de aprobare pentru o nouă generaţie de medicamente. Dacă aceste rezultate promiţătoare vor fi confirmate în studii clinice, chimioterapia ar putea deveni, pentru prima dată, o terapie de precizie reală, care distruge cancerul fără a distruge pacientul. Pentru milioane de oameni din întreaga lume care trăiesc cu teama efectelor devastatoare ale tratamentelor oncologice, vestea de la Northwestern oferă un motiv autentic de speranţă.

