Rezultate AQUILA în prima jumătate a anului: venituri în creştere cu 18% şi extindere în piaţa din Ungaria

AQUILA (simbol bursier AQ) anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că a înregistrat în primul semestru din 2025 venituri de peste 1,5 miliarde lei, în creştere cu aproximativ 18% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Evoluţia a fost susţinută în principal de creşterea organică din segmentul de distribuţie şi companiile achiziţionate în 2024 şi 2025, care au generat aproximativ 6% din veniturile totale.

Cătălin Vasile, CEO AQUILA:

„Sinergiile cu companiile preluate, dezvoltarea brandurilor proprii şi orientarea pe canalele cu marje mai atractive au susţinut rezultatele înregistrate în primul semestru, într-un context marcat şi de finalizarea unei noi achiziţii pe piaţa din Ungaria. Această extindere regională se aliniază strategiei noastre de diversificare şi integrare a unor linii de afaceri cu potenţial de creştere imediată, cu impact direct asupra obiectivelor financiare asumate. Brandurile proprii au continuat să performeze, cu o evoluţie notabilă în segmentul non-alimentar - JetXpert, AquaXpert şi ExpertWipes, unde vânzările s-au dublat faţă de perioada similară a anului trecut. Deşi contextul economic generat de modificările fiscale influenţează profitabilitatea, modelul nostru de afaceri, robust şi adaptabil, ne oferă instrumentele necesare pentru a gestiona eficient aceste ajustări şi pentru a menţine o traiectorie de creştere sustenabilă, pe termen mediu şi lung.”

Potrivit sursei citate:

„În structura veniturilor, segmentele de afaceri distribuţie şi logistică au înregistrat creşteri de 20%, respectiv 23%, în timp ce segmentul de afaceri transport a înregistrat o scădere de 5%. Canalele de distribuţie cu cel mai mare ritm de creştere au fost HoReCa şi canalul de vânzare tradiţional, care au înregistrat vânzări cu peste 20% mai mari.

Vânzările aferente brandurilor proprii au înregistrat o creştere de 20% faţă de primul semestru din 2024, până la aproape 64 milioane de lei. Veniturile aferente brandurilor proprii din categoria produselor alimentare (Gradena, LaMasă şi Yachtis) au înregistrat un avans de 14%, iar cele aferente produselor non-alimentare (JetXpert, AquaXpert, ExpertWipes) s-au dublat.

EBITDA a înregistrat o creştere de 17%, până la 91 milioane de lei. Profitul net înregistrat în primul semestru din 2025 este de 29 milioane de lei, în scădere cu 17% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, ca urmare a creşterii costurilor cu salariile şi a diferenţelor de curs valutar din ultimele luni din 2025”.