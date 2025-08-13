Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Rezultate AQUILA în prima jumătate a anului: venituri în creştere cu 18% şi extindere în piaţa din Ungaria

M.P.
Companii / 13 august, 10:13

Rezultate AQUILA în prima jumătate a anului: venituri în creştere cu 18% şi extindere în piaţa din Ungaria

AQUILA (simbol bursier AQ) anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că a înregistrat în primul semestru din 2025 venituri de peste 1,5 miliarde lei, în creştere cu aproximativ 18% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Evoluţia a fost susţinută în principal de creşterea organică din segmentul de distribuţie şi companiile achiziţionate în 2024 şi 2025, care au generat aproximativ 6% din veniturile totale.

Cătălin Vasile, CEO AQUILA:

„Sinergiile cu companiile preluate, dezvoltarea brandurilor proprii şi orientarea pe canalele cu marje mai atractive au susţinut rezultatele înregistrate în primul semestru, într-un context marcat şi de finalizarea unei noi achiziţii pe piaţa din Ungaria. Această extindere regională se aliniază strategiei noastre de diversificare şi integrare a unor linii de afaceri cu potenţial de creştere imediată, cu impact direct asupra obiectivelor financiare asumate. Brandurile proprii au continuat să performeze, cu o evoluţie notabilă în segmentul non-alimentar - JetXpert, AquaXpert şi ExpertWipes, unde vânzările s-au dublat faţă de perioada similară a anului trecut. Deşi contextul economic generat de modificările fiscale influenţează profitabilitatea, modelul nostru de afaceri, robust şi adaptabil, ne oferă instrumentele necesare pentru a gestiona eficient aceste ajustări şi pentru a menţine o traiectorie de creştere sustenabilă, pe termen mediu şi lung.”

Potrivit sursei citate:

„În structura veniturilor, segmentele de afaceri distribuţie şi logistică au înregistrat creşteri de 20%, respectiv 23%, în timp ce segmentul de afaceri transport a înregistrat o scădere de 5%. Canalele de distribuţie cu cel mai mare ritm de creştere au fost HoReCa şi canalul de vânzare tradiţional, care au înregistrat vânzări cu peste 20% mai mari.

Vânzările aferente brandurilor proprii au înregistrat o creştere de 20% faţă de primul semestru din 2024, până la aproape 64 milioane de lei. Veniturile aferente brandurilor proprii din categoria produselor alimentare (Gradena, LaMasă şi Yachtis) au înregistrat un avans de 14%, iar cele aferente produselor non-alimentare (JetXpert, AquaXpert, ExpertWipes) s-au dublat.

EBITDA a înregistrat o creştere de 17%, până la 91 milioane de lei. Profitul net înregistrat în primul semestru din 2025 este de 29 milioane de lei, în scădere cu 17% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, ca urmare a creşterii costurilor cu salariile şi a diferenţelor de curs valutar din ultimele luni din 2025”.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 august

Citeşte Ziarul BURSA din 13 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 august
Ediţia din 13.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0683
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3688
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3875
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8777
Gram de aur (XAU)Gram de aur470.0966

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb