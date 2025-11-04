RisCo: Afacerile fraţilor Micula au scăzut cu 25% în 2024, pierderi de peste 170 milioane lei

Grupul de companii controlat de fraţii Ioan şi Viorel Micula - Transilvania General Import-Export SRL - a înregistrat în 2024 o scădere puternică a veniturilor şi pierderi majore, potrivit datelor publicate de platforma de analiză financiară RisCo.ro.

Cifra de afaceri cumulată a grupului s-a ridicat la 663,6 milioane lei, în scădere cu 34,3% faţă de anul precedent, în timp ce veniturile totale au fost de 874,7 milioane lei, cu 24,6% mai mici decât în 2023. Rezultatul net a fost unul negativ - o pierdere de 171,6 milioane lei, după un profit de 19 milioane lei în anul anterior.

Cele mai mari cinci companii din grup - Transilvania General Import-Export SRL, European Food SA, European Drinks SA, Rieni Drinks SA şi Scandic Distilleries SA - generează peste 80% din cifra de afaceri totală şi însumează mai mult de 130 milioane lei din pierderile raportate în 2024. Toate aceste firme au încheiat anul pe minus.

Compania-mamă, Transilvania General Import-Export SRL, a înregistrat o cifră de afaceri de 326,3 milioane lei, în scădere cu 11,2%, şi venituri totale de 417,1 milioane lei. Pierderea netă s-a ridicat la 52,4 milioane lei, iar numărul angajaţilor a scăzut la 1.031, cu 4% mai puţin decât în 2023. Compania este deţinută în cote egale de Ioan şi Viorel Micula (câte 47,5%), restul de 5% aparţinând firmei Rieni Drinks SA.

European Food SA, a doua cea mai mare firmă din grup, a raportat o cifră de afaceri de 72 milioane lei, în scădere cu 113% faţă de anul anterior, şi o pierdere de 40,4 milioane lei. Compania, fondată în 1999, este deţinută de fraţii Micula (46,72%), Rieni Drinks SA (6,54%) şi European Drinks SA (0,0007%).

European Drinks SA, unul dintre cele mai cunoscute branduri ale grupului, a avut o cifră de afaceri de 55,8 milioane lei, în scădere cu peste 83%, şi o pierdere netă de 21 milioane lei. Numărul angajaţilor s-a redus la 117, cu aproximativ 80% mai puţin faţă de 2023. Compania produce băuturi răcoritoare şi ape minerale, fiind cunoscută pentru brandurile Frutti Fresh, Izvorul Minunilor şi Adria.

Rieni Drinks SA a înregistrat o cifră de afaceri de 47,4 milioane lei şi o pierdere de 3,9 milioane lei, iar Scandic Distilleries SA a raportat o cifră de afaceri de 45,5 milioane lei şi o pierdere de 11,6 milioane lei.

Investigaţii şi controverse

În paralel cu dificultăţile financiare, afacerile grupului Micula sunt vizate de ancheta „Jupiter 4”, derulată de Parchetul General şi Poliţia Română. În cadrul acesteia, autorităţile au efectuat percheziţii în judeţul Bihor la sediile şi punctele de lucru ale mai multor companii din grup, pentru fapte suspecte de evaziune fiscală şi delapidare.

Prejudiciul estimat se ridică la 175 milioane lei, iar anchetatorii verifică inclusiv transferuri de active în valoare de peste 160 milioane lei între firme din aceeaşi sferă de control.

Acţiunea este corelată cu dosarul „Micula”, în care ANAF a dispus măsuri asiguratorii asupra companiilor European Food SA şi Transilvania General Import-Export SRL, pentru recuperarea unor ajutoare de stat declarate nelegale de Comisia Europeană. Măsurile au fost confirmate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar ancheta este în curs, fără acuzaţii finale formulate până în prezent.