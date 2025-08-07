RisCo: Datoriile restante la bugetul de stat depăşesc 76 miliarde lei în T2 2025

Peste 42.000 de firme din ţara noastră nu şi-au achitat obligaţiile fiscale către bugetul de stat în al doilea trimestru al anului 2025, iar datoriile restante au ajuns la peste 76 miliarde lei, potrivit unei analize realizate de platforma RisCo.ro. Bucureştiul conduce topul judeţelor cu cele mai mari datorii, urmat de Ilfov şi Constanţa.

Doar în Capitală, 16.931 de firme au acumulat datorii restante ce depăşesc 30 miliarde lei, semnalând un climat economic tot mai instabil. În Ilfov, 3775 de companii nu şi-au onorat obligaţiile fiscale, acumulând restanţe de peste 6,2 miliarde lei, iar în judeţul Constanţa 1866 de firme înregistrează datorii totale de peste 3,4 miliarde lei.

Raportul RisCo subliniază că modificările legislative, majorările TVA şi presiunile economice au generat dezechilibre în numeroase domenii de activitate. Printre cele mai afectate sectoare se numără construcţiile, industria chimică, energia şi comerţul cu ridicata de produse alimentare, băuturi şi tutun.

Sectorul construcţiilor, aflat şi în topul insolvenţelor, se confruntă cu o vulnerabilitate accentuată: între august 2024 şi iulie 2025, numărul dosarelor de insolvenţă pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale a ajuns la 775, în creştere cu peste 70% faţă de anul anterior.

Analiştii RisCo recomandă antreprenorilor să includă în strategiile lor instrumente de prevenţie, precum rapoartele de risc şi verificările financiare ale partenerilor de afaceri. Restanţele la buget nu afectează doar relaţiile comerciale, ci şi reputaţia firmelor pe termen lung, atrage atenţia raportul.