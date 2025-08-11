România - la început de drum în adoptarea autovehiculelor electrice

Autoklass Timişoara se concentrează pe inovaţie şi pe relaţii durabile cu clienţii, după cum ne-a spus Leonard Mazilu, directorul companiei, care este parte a grupului Autoklass. Reprezentantul Autoklass Timişoara - jucător important pe piaţa auto din vestul ţării - ne-a vorbit, în cadrul unui interviu, despre strategiile de dezvoltare a companiei, precum şi despre rolul digitalizării în succesul activităţii acesteia, subliniind, printre altele, şi care sunt provocările pieţei.

Reporter: Cum aţi ajuns să conduceţi Autoklass Timişoara?

Leonard Mazilu: Autoklass Timişoara avea nevoie de un lider cu experienţă. Apreciez viziunea echipei de management şi a acţionarului pentru această oportunitate. Autoklass este un angajator de top în piaţa auto românească, ceea ce a cântărit mult în decizia mea.

Reporter: Aţi lucrat un an la Şantierul Naval Daewoo Mangalia, iar apoi trei ani la Şantierul Naval Constanţa. Cum a fost trecerea de la domeniul naval la cel auto?

Leonard Mazilu: Experienţa în industria navală, în special în poziţii de conducere financiară în cadrul Şantierului Naval Daewoo Mangalia şi Şantierului Naval Constanţa, mi-a oferit o perspectivă valoroasă asupra importanţei eficienţei operaţionale, a gestionării costurilor şi a planificării strategice. Deşi domeniile sunt diferite, principiile de bază ale managementului rămân aceleaşi. Am învăţat să lucrez cu echipe mari, să gestionez bugete complexe şi să iau decizii rapide în medii dinamice. Trecerea la Autoklass Timişoara a venit ca o oportunitate de a aplica aceste cunoştinţe într-un sector cu un potenţial de creştere semnificativ, combinând expertiza financiară cu pasiunea pentru interacţiunea directă cu clienţii şi cu piaţa auto.

Reporter: Aţi gestionat autovehicule de la multe firme de pe mapamond. De ce vă opriţi la industria auto germană?

Leonard Mazilu: De-a lungul carierei mele, am avut oportunitatea de a interacţiona cu o gamă variată de branduri auto, de la producătorii din Europa, până la cei din Asia şi America. Fiecare brand are propria sa identitate şi propriile sale puncte forte, iar această experienţă mi-a oferit o perspectivă amplă asupra dinamicii pieţei auto globale. Cu toate acestea, decizia de a mă alătura Autoklass Timişoara nu a fost determinată de o preferinţă pentru o anumită ţară de origine a autovehiculelor, ci mai degrabă de oportunitatea de a lucra alături de un acţionar vizionar şi de o echipă de management dedicată. Am fost impresionat de angajamentul lor faţă de calitate, inovaţie şi satisfacţia clienţilor, valori care se aliniază perfect cu propriile mele principii. În plus, Autoklass reprezintă un grup cu o reputaţie solidă în România, iar oportunitatea de a contribui la dezvoltarea afacerii în regiunea Timişoara a fost extrem de atractivă. Cred că succesul în industria auto depinde mai puţin de naţionalitatea brandului şi mai mult de viziunea, strategia şi execuţia echipei care îl gestionează. Iar în cazul Autoklass, am găsit o combinaţie excelentă între toate aceste elemente.

Reporter: Ce rol a avut ceea ce aţi învăţat de la mentorii dumneavoastră?

Leonard Mazilu: Rolul mentorilor în dezvoltarea mea profesională şi personală a fost fundamental. Am avut norocul să întâlnesc de-a lungul carierei mele oameni excepţionali, de la care am învăţat lecţii valoroase despre leadership, strategie, etică şi perseverenţă. Aceşti mentori nu doar că mi-au oferit sfaturi şi îndrumări, dar m-au şi provocat să ies din zona de confort, să-mi depăşesc limitele şi să-mi dezvolt potenţialul maxim. Un aspect esenţial pe care l-am reţinut de la mentorii mei este importanţa verticalităţii şi a integrităţii. M-au învăţat să fiu onest, transparent şi să respect întotdeauna valorile morale, indiferent de circumstanţe. De asemenea, mi-au subliniat importanţa adaptabilităţii şi a flexibilităţii, capacitatea de a mă adapta rapid la schimbările din mediu şi de a găsi soluţii creative la problemele complexe. În plus, mentorii mei mi-au insuflat o mentalitate orientată spre creştere şi învăţare continuă. M-au încurajat să citesc, să particip la cursuri şi conferinţe, să mă implic în proiecte noi şi să-mi dezvolt abilităţile în mod constant. Cred că un lider trebuie să fie un student perpetuu, mereu deschis la noi idei şi perspective. Toate aceste lecţii şi valori m-au ghidat de-a lungul carierei mele şi continuă să mă influenţeze în rolul meu de director al Autoklass Timişoara.

Reporter: Ce rezultate a avut Autoklass Timişoara în 2024 şi care este situaţia după primul semestru din 2025?

Leonard Mazilu: Anul 2024 a fost unul de succes pentru Autoklass Timişoara, în care am reuşit să ne consolidăm poziţia pe piaţa locală şi să ne depăşim obiectivele iniţiale. Am înregistrat o creştere semnificativă a vânzărilor, atât pe segmentul de autovehicule noi, cât şi pe cel de autovehicule rulate. De asemenea, am extins gama de servicii oferite clienţilor noştri, oferind soluţii personalizate şi adaptate nevoilor lor specifice. Această performanţă a fost rezultatul unei strategii bine definite, axată pe inovaţie, calitate şi satisfacţia clienţilor. Am investit în modernizarea showroom-ului, în training-ul personalului şi în implementarea de noi tehnologii, toate acestea cu scopul de a oferi o experienţă superioară clienţilor noştri. În ceea ce priveşte primul semestru al anului 2025, pot spune că am continuat să ne menţinem pe un trend ascendent, înregistrând rezultate pozitive în toate domeniile de activitate. Deşi piaţa auto se confruntă cu anumite provocări, precum fluctuaţiile economice şi incertitudinile legislative, am reuşit să ne adaptăm rapid şi să ne menţinem competitivi. Suntem încrezători că vom continua să obţinem rezultate bune şi în a doua jumătate a anului, consolidându-ne poziţia pe piaţa auto din Timişoara.

Reporter: Care este profilul clienţilor Autoklass Timişoara?

Leonard Mazilu: Profilul clienţilor Autoklass Timişoara este unul diversificat, dar se caracterizează în general prin atenţie la detalii, interes pentru calitate şi dorinţa de a beneficia de servicii personalizate. Avem clienţi care caută autovehicule noi, din gama Honda, atraşi de fiabilitatea, tehnologia avansată şi designul modern al acestor modele. De asemenea, avem un segment important de clienţi interesaţi de autovehicule rulate premium, care apreciază calitatea, confortul şi performanţa brandurilor consacrate. O caracteristică importantă a clienţilor noştri este faptul că sunt informaţi şi pretenţioşi. Ei se documentează temeinic înainte de a lua o decizie de cumpărare, compară ofertele şi caută recenzii şi recomandări. De aceea, ne străduim să le oferim informaţii transparente şi complete despre produsele şi serviciile noastre, să le oferim consultanţă personalizată şi să le răspundem prompt la orice întrebare sau solicitare. În plus, am observat o creştere a numărului de clienţi care achiziţionează autovehicule online, din alte regiuni ale ţării. Acest lucru ne demonstrează că reputaţia noastră depăşeşte graniţele Timişoarei şi că suntem un partener de încredere pentru clienţii din întreaga ţară.

Reporter: Cum atrageţi clienţi noi şi cum păstraţi relaţii solide cu cei existenţi?

Leonard Mazilu: Atragerea de clienţi noi şi menţinerea relaţiilor cu clienţii existenţi sunt două aspecte esenţiale ale strategiei noastre de marketing şi vânzări. Pentru a atrage clienţi noi, ne concentrăm pe promovarea valorilor noastre: calitate, inovaţie, profesionalism şi orientare către client. Utilizăm o combinaţie de canale de marketing, atât online, cât şi offline, pentru a ne face cunoscuţi pe piaţă. Investim în campanii de publicitate online targetate, în prezenţa activă pe reţelele sociale, în optimizarea site-ului web şi în crearea de conţinut relevant şi informativ. De asemenea, participăm la evenimente auto locale şi organizăm evenimente proprii, în care prezentăm noile modele şi avem oferte speciale pentru clienţi. Ca să menţinem relaţii solide cu clienţii existenţi, ne concentrăm pe oferirea unei experienţe superioare în fiecare punct de contact. Ne asigurăm că personalul nostru este bine pregătit şi amabil, că răspundem prompt la solicitările clienţilor şi că le oferim soluţii personalizate la problemele lor. De asemenea, menţinem o comunicare constantă cu clienţii noştri, prin intermediul email-urilor, telefoanelor şi reţelelor sociale, oferindu-le informaţii despre produsele şi serviciile noastre, despre promoţiile curente şi despre evenimentele viitoare. Credem că o relaţie solidă cu clienţii se bazează pe încredere, respect şi comunicare deschisă.

Reporter: Care sunt pilonii pe care se bazează strategia de dezvoltare în anul 2025?

Leonard Mazilu: Strategia noastră de dezvoltare pentru 2025 se bazează pe patru piloni principali, care ne vor permite să ne consolidăm poziţia pe piaţă şi să ne atingem obiectivele de creştere:

1. Orientarea către client: Vom continua să punem clientul în centrul atenţiei noastre, oferindu-i o experienţă personalizată şi adaptată nevoilor sale specifice. Vom investi în training-ul personalului, în îmbunătăţirea proceselor de vânzare şi post-vânzare şi în implementarea de noi tehnologii care să ne permită să interacţionăm mai eficient cu clienţii noştri.

2. Inovaţia şi digitalizarea: Vom continua să investim în digitalizarea proceselor interne şi externe, cu scopul de a creşte eficienţa operaţională, de a reduce costurile şi de a oferi o experienţă mai bună clienţilor noştri. Vom explora noi tehnologii, precum inteligenţa artificială şi machine learning, pentru a ne ajuta să ne optimizăm activităţile de marketing, vânzări şi service.

3. Extinderea portofoliului: Vom analiza oportunităţi de a ne extinde portofoliul de branduri şi servicii, cu scopul de a atrage noi clienţi şi de a satisface nevoile existente. Vom evalua posibilitatea de a introduce noi modele de autovehicule, de a oferi servicii de finanţare şi asigurare şi de a dezvolta parteneriate strategice cu alţi jucători din piaţă.

4. Dezvoltarea resurselor umane: Vom continua să investim în formarea şi pregătirea personalului nostru, pentru a ne asigura că avem o echipă competentă, motivată şi dedicată. Vom oferi oportunităţi de dezvoltare profesională, vom promova o cultură a învăţării continue şi vom crea un mediu de lucru pozitiv şi stimulant. Prin implementarea acestei strategii, suntem încrezători că vom reuşi să ne atingem obiectivele de creştere şi să ne consolidăm poziţia ca lider pe piaţa auto din Timişoara.

Reporter: Care sunt principalele provocări cu care vă confruntaţi ca dealer auto în România?

Leonard Mazilu: Piaţa auto din România se confruntă cu o serie de provocări complexe, care necesită adaptare şi inovaţie continuă. Printre cele mai importante provocări se numără:

1.Incertitudinile legislative şi fiscale: Modificările frecvente ale legislaţiei şi fiscalităţii au un impact negativ asupra planificării şi investiţiilor. Este important să avem un cadru legal stabil şi predictibil, care să încurajeze dezvoltarea sectorului auto.

2.Concurenţa acerbă: Piaţa auto din România este una extrem de competitivă, cu mulţi jucători care oferă produse şi servicii similare. Pentru a ne diferenţia, ne concentrăm pe oferirea unei experienţe superioare clienţilor, pe inovarea constantă şi pe construirea unei relaţii de încredere cu aceştia.

3.Provocările economice: Fluctuaţiile economice, inflaţia şi creşterea costurilor cu energia şi carburanţii afectează puterea de cumpărare a clienţilor şi determină o scădere a vânzărilor de autovehicule. Este important să fim flexibili şi să ne adaptăm la aceste schimbări, oferind soluţii de finanţare şi asigurare accesibile clienţilor.

4.Tranziţia către autovehiculele electrice: Adoptarea autovehiculelor electrice este o tendinţă globală, dar România se află încă la început de drum în acest domeniu. Este necesar să investim în infrastructura de încărcare, să oferim stimulente pentru achiziţionarea de autovehicule electrice şi să educăm publicul cu privire la beneficiile acestei tehnologii. Pentru a face faţă acestor provocări, este esenţial să fim agili, să ne adaptăm rapid la schimbări şi să ne concentrăm pe oferirea de valoare clienţilor noştri.

Reporter: Cum contribuie digitalizarea şi aplicaţiile bazate pe AI la succesul Autoklass?

Leonard Mazilu: Digitalizarea şi inteligenţa artificială au devenit elemente esenţiale în strategia noastră de dezvoltare. Am implementat o serie de aplicaţii şi tehnologii care ne ajută să ne optimizăm operaţiunile, să îmbunătăţim experienţa clienţilor şi să luăm decizii mai informate. În viitor, ne propunem să continuăm să investim în digitalizare şi AI, pentru a ne menţine competitivi şi pentru a oferi clienţilor noştri cea mai bună experienţă posibilă.

Reporter: Care sunt principalele investiţii pentru pregătirea profesională a angajaţilor?

Leonard Mazilu: Suntem conştienţi de faptul că succesul nostru depinde de competenţa, motivaţia şi dedicarea angajaţilor noştri. De aceea, investim constant în formarea şi pregătirea lor profesională, oferindu-le oportunităţi de a-şi dezvolta abilităţile şi de a se perfecţiona în domeniul lor de activitate. Principalele noastre investiţii în pregătirea profesională a angajaţilor includ:

-Programe de training intern: Organizăm periodic programe de training intern, susţinute de experţi din cadrul companiei, în care abordăm teme precum tehnici de vânzare, negociere, managementul relaţiilor cu clienţii, utilizarea aplicaţiilor software şi respectarea procedurilor interne.

-Participarea la cursuri şi conferinţe externe: Încurajăm angajaţii noştri să participe la cursuri şi conferinţe externe, organizate de instituţii de prestigiu, unde pot învăţa despre cele mai noi tendinţe şi tehnologii din industria auto.

-Certificări profesionale: Oferim angajaţilor noştri posibilitatea de a obţine certificări profesionale recunoscute la nivel naţional şi internaţional, care le atestă competenţele şi le sporesc valoarea pe piaţa muncii.

-Acces la platforme de e-learning: Am implementat platforme de e-learning care le permit angajaţilor noştri să acceseze materiale de studiu, tutoriale video şi teste de evaluare online, oricând şi de oriunde.

Considerăm că investiţia în pregătirea profesională a angajaţilor este esenţială pentru a ne menţine competitivi, pentru a oferi servicii de calitate superioară şi pentru a construi o echipă performantă şi motivată.

Reporter: Care sunt perspectivele pentru finalul acestui an?

Leonard Mazilu: Mă concentrez pe maximizarea oportunităţilor pentru anul 2025. Estimez o revigorare a pieţei după 15 septembrie, o stabilitate a sistemului bancar şi o deschidere a băncilor către populaţie. Sunt convins că planurile de disponibilizare ale unor companii multinaţionale au fost puse pe hold, în aşteptarea unor măsuri legislative de stabilitate.

Sunt încrezător şi optimist că Autoklass Timişoara se va dezvolta, iar Autoklass în general va continua procesul de expansiune început în 2025. Punem accent pe grija faţă de clienţi şi parteneri şi ne vom adapta mereu la cerinţele pieţei.

Reporter: Mulţumesc!