Rompetrol Rafinare investeşte 20 de milioane de dolari în ecologizarea batalelor istorice de la rafinăria Vega

A.B.
Companii / 10 noiembrie, 15:07

Rompetrol Rafinare investeşte 20 de milioane de dolari în ecologizarea batalelor istorice de la rafinăria Vega

Rompetrol Rafinare continuă lucrările de ecologizare a batalelor istorice din incinta rafinăriei Vega din Ploieşti, în cadrul unui proiect estimat la aproximativ 20 de milioane de dolari numai pentru anul 2025, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Lucrările sunt realizate de asocierea Artera Blue SRL şi Salubris Waste Management SRL, un consorţiu cu experienţă în domeniul ecologizărilor, selectat în urma unei proceduri riguroase de achiziţie. Proiectul urmăreşte neutralizarea surselor potenţiale de emisii, protejarea apelor subterane şi de suprafaţă, precum şi reabilitarea ecosistemelor locale, cu efecte pozitive asupra comunităţii ploieştene.

„Constatăm progrese evidente în batalele în care partenerii noştri au acţionat şi suntem convinşi că, în colaborare cu aceştia, dar şi cu autorităţile de resort, vom încheia cu succes această poveste, pe care nici noi, dar nici ploieştenii nu şi-au dorit-o. Este o moştenire pe care ne-am angajat să o gestionăm, în spiritul legislaţiei europene de mediu, dar şi pentru comunitate, mediul înconjurător şi angajaţi”, a declarat Sorin Graure, director general al Rompetrol Rafinare.

În 2025 au fost reluate lucrările de ecologizare a batalelor 19 şi 20, situate la limita rafinăriei Vega, care, alături de loturile deja tratate, însumează circa 50% din totalul gudroanelor acide depozitate înainte de preluarea rafinăriei de către Grupul Rompetrol (actualul KMG International) în 1999.

Procesul de tratare utilizează oxid de calciu (var nestins) pentru neutralizarea gudroanelor acide, transformându-le într-un deşeu solid şi inactiv. După reacţia chimică, se verifică pH-ul amestecului pentru a confirma neutralitatea acestuia, iar materialul rezultat este amestecat cu ciment şi aditivi de întărire înainte de a fi depozitat definitiv în depozite ecologice impermeabilizate şi monitorizate.

Compania precizează că monitorizează permanent indicatorii de mediu - H₂S, COV, benzen, SO₂ şi PM10 - prin două staţii de măsurare, raportând zilnic rezultatele autorităţilor competente. Dispersiile observate de locuitorii din proximitate reprezintă abur cu mirosuri specifice, fără dovezi de emisii toxice, potrivit testelor efectuate până în prezent.

Rompetrol subliniază că deşeurile vizate sunt moşteniri istorice, provenind din activitatea industrială desfăşurată în perioada comunistă, când nu existau norme de mediu clare. Cantitatea de deşeuri reale este semnificativ mai mare decât cea estimată iniţial la privatizarea rafinăriei, aproximativ 60.000 de tone.

Rafinăria Vega, cea mai veche din România, marchează în acest an 120 de ani de funcţionare. Din 2004, instalaţiile sale procesează exclusiv semifabricate livrate de rafinăria Petromidia Năvodari. Acţionarii principali ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct şi indirect) şi Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).

