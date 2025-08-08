Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
ROWEB finalizează preluarea HOLD Marketing, care devine oficial ROWEB Media

A.B.
Companii / 8 august, 14:43

ROWEB finalizează preluarea HOLD Marketing, care devine oficial ROWEB Media

ROWEB, companie românească de software development, a finalizat integrarea diviziei proprii de media, după achiziţia pachetului majoritar al agenţiei HOLD Marketing, potrivit unui comunicat de presă al companiei. Fondată de Sorin Trifu şi activă de opt ani în digital media, agenţia îşi schimbă numele în ROWEB Media şi devine parte strategică a grupului.

Colaborarea dintre cele două companii a început în 2022, când ROWEB a preluat 50% din acţiuni, iar integrarea completă din această vară marchează o etapă de creştere accelerată: cifra de afaceri a agenţiei a crescut cu 226%, odată cu investiţiile în echipă, procese şi tehnologie.

„ROWEB Media reprezintă un pilon important în strategia de dezvoltare a Roweb pe piaţa din România. Credem în sinergia dintre media, tehnologie şi oameni bine pregătiţi”, a declarat Mirel Ionescu, Managing Partner & Co-Founder ROWEB.

Noua structură include departamente specializate în Paid Media, Social Media, Client Management, SEO, PPC şi Data Analytics, iar clienţii beneficiază acum de un pachet integrat de servicii: dezvoltare software, strategie digitală, promovare media şi analiză de date.

„Privind în urmă, e clar că decizia de a ne alătura ROWEB a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat ca antreprenor. Am construit împreună o structură sănătoasă, dar păstrăm spiritul unei echipe care ştie să se adapteze rapid şi să livreze smart”, a spus Sorin Trifu, CEO ROWEB Media.

ROWEB Media vizează în continuare investiţii în automatizare şi inteligenţă artificială, inclusiv sisteme avansate de raportare automată şi recomandări inteligente de conţinut şi produse. Portofoliul actual include branduri precum Poema, RTC, Obio, Mandy Foods, Litera şi E-camere.

