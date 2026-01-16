Rusia acuză NATO că militarizează Arctica în contextul interesului american pentru Groenlanda

Ambasadorul Rusiei în Danemarca, Vladimir Barbin, a declarat vineri că NATO încearcă să militarizeze regiunea Arcticii, în contextul solicitării Statelor Unite de a obţine controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, transmite dpa.

Barbin a afirmat pentru agenţia rusă TASS că ţările NATO, inclusiv Danemarca, folosesc presupusa ameninţare din partea Rusiei sau Chinei pentru a-şi extinde prezenţa militară în Arctică. El a acuzat Danemarca de o abordare agresivă, implicând NATO, care a dus la o creştere a tensiunilor militare în regiune.

„Rusia nu are planuri agresive împotriva vecinilor săi arctici, nu îi ameninţă şi nu încearcă să le ocupe teritoriul”, a subliniat Vladimir Barbin. În schimb, Moscova consideră Arctică ca pe zona sa de interes strategic, extinzându-şi prezenţa militară şi folosind intens rutele navale din regiune.

Preşedintele american Donald Trump exercită presiuni pentru ca Washingtonul să controleze Groenlanda, invocând preocupări de securitate regională şi ameninţări percepute din partea Chinei şi Rusiei.

După discuţiile eşuate de la Washington privind disputa asupra Groenlandei, state UE, printre care şi Germania, au anunţat că vor trimite trupe pentru o misiune de susţinere a Danemarcei pe insulă, notează dpa.