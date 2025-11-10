Rusia amână construirea bazei navale din Sudan din cauza războiului civil

Rusia nu va putea deschide în viitorul apropiat baza navală planificată în Sudan, din cauza conflictului armat care continuă să afecteze ţara africană, a declarat ambasadorul rus la Khartoum, Andrei Cernovol, citat de The Moscow Times.

„Având în vedere conflictul militar actual, progresele în această chestiune sunt suspendate în prezent”, a afirmat diplomatul rus într-un interviu pentru agenţia de stat RIA Novosti.

Moscova şi Khartoum au semnat în 2020 un acord interguvernamental care prevedea înfiinţarea unei baze logistice pentru Marina Rusă la Port Sudan, pe coasta Mării Roşii. Instalaţia urma să găzduiască până la patru nave militare şi 300 de soldaţi ruşi, oferind totodată Rusiei dreptul de a importa arme, muniţii, echipamente şi sisteme de apărare pentru bază. Documentul nu a fost însă ratificat până în prezent.

Discuţiile privind o prezenţă navală rusă în Sudan datează din 2017, pe vremea preşedintelui Omar al-Bashir, înlăturat de la putere în 2019. De atunci, războiul civil izbucnit între forţele guvernamentale şi gruparea paramilitară Forţele de Intervenţie Rapidă (RSF) a blocat orice progres în implementarea acordului.

Potrivit presei locale, în prima parte a anului, autorităţile sudaneze afirmaseră că lucrările la bază ar fi început deja, după un nou acord încheiat cu Rusia, însă conflictul intern a întrerupt procesul.

Analiştii militari ruşi consideră că baza de la Port Sudan ar fi fost prima instalaţie navală rusă în Africa de la prăbuşirea Uniunii Sovietice. URSS a avut anterior baze similare în Somalia şi Etiopia, închise în 1977 şi, respectiv, 1991.

Experţi precum Viktor Murahovski, redactor-şef al revistei Arsenalul Patriei, au subliniat că o prezenţă navală rusă la Marea Roşie ar oferi Moscovei acces strategic la Canalul Suez - prin care trece circa 10% din traficul maritim global - şi o poziţie permanentă în Oceanul Indian, pierdută după destrămarea URSS.