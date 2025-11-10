Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Rusia amână construirea bazei navale din Sudan din cauza războiului civil

A.B.
Internaţional / 10 noiembrie, 15:33

Rusia amână construirea bazei navale din Sudan din cauza războiului civil

Rusia nu va putea deschide în viitorul apropiat baza navală planificată în Sudan, din cauza conflictului armat care continuă să afecteze ţara africană, a declarat ambasadorul rus la Khartoum, Andrei Cernovol, citat de The Moscow Times.

„Având în vedere conflictul militar actual, progresele în această chestiune sunt suspendate în prezent”, a afirmat diplomatul rus într-un interviu pentru agenţia de stat RIA Novosti.

Moscova şi Khartoum au semnat în 2020 un acord interguvernamental care prevedea înfiinţarea unei baze logistice pentru Marina Rusă la Port Sudan, pe coasta Mării Roşii. Instalaţia urma să găzduiască până la patru nave militare şi 300 de soldaţi ruşi, oferind totodată Rusiei dreptul de a importa arme, muniţii, echipamente şi sisteme de apărare pentru bază. Documentul nu a fost însă ratificat până în prezent.

Discuţiile privind o prezenţă navală rusă în Sudan datează din 2017, pe vremea preşedintelui Omar al-Bashir, înlăturat de la putere în 2019. De atunci, războiul civil izbucnit între forţele guvernamentale şi gruparea paramilitară Forţele de Intervenţie Rapidă (RSF) a blocat orice progres în implementarea acordului.

Potrivit presei locale, în prima parte a anului, autorităţile sudaneze afirmaseră că lucrările la bază ar fi început deja, după un nou acord încheiat cu Rusia, însă conflictul intern a întrerupt procesul.

Analiştii militari ruşi consideră că baza de la Port Sudan ar fi fost prima instalaţie navală rusă în Africa de la prăbuşirea Uniunii Sovietice. URSS a avut anterior baze similare în Somalia şi Etiopia, închise în 1977 şi, respectiv, 1991.

Experţi precum Viktor Murahovski, redactor-şef al revistei Arsenalul Patriei, au subliniat că o prezenţă navală rusă la Marea Roşie ar oferi Moscovei acces strategic la Canalul Suez - prin care trece circa 10% din traficul maritim global - şi o poziţie permanentă în Oceanul Indian, pierdută după destrămarea URSS.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

10 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 10 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

10 noiembrie
Ediţia din 10.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

10 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0854
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3982
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4561
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7881
Gram de aur (XAU)Gram de aur576.4457

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb