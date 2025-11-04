Rusia avansează spre Pokrovsk şi susţine că încercuieşte trupele ucrainene

Rusia afirmă că îşi strânge încercuirea în jurul forţelor ucrainene din oraşul Pokrovsk, un nod logistic strategic din regiunea Doneţk, potrivit Reuters. Ministerul Apărării de la Moscova susţine că trupele sale au „eliberat” 35 de clădiri şi că avansează şi în apropierea localităţii Kupiansk, în regiunea Harkov, însă informaţiile nu au putut fi verificate independent.

Proiectul ucrainean DeepState confirmă că forţele ruse au câştigat teren în Pokrovsk şi împrejurimi, deşi zone întinse rămân disputate. În acelaşi timp, serviciul de informaţii militare de la Kiev a anunţat că forţele speciale ucrainene luptă în interiorul oraşului, publicând imagini de pe front.

Pokrovsk, oraş cu circa 60.000 de locuitori înainte de război, reprezintă un important nod rutier şi feroviar şi este considerat „poarta de intrare” spre Doneţk. Capturarea sa ar permite Rusiei să avanseze spre Kramatorsk şi Sloviansk, ultimele mari oraşe din Doneţk aflate sub control ucrainean.

Preşedintele Volodimir Zelenski a recunoscut presiunea crescândă asupra oraşului, însă armata ucraineană susţine că niciun district nu este complet controlat de trupele ruse.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), forţele ruse acţionează „cu o uşurinţă tot mai mare” în interiorul oraşului, dar confruntările continuă, iar trupele ucrainene au reuşit să menţină controlul asupra unor zone din estul localităţii Rodynske.

Cucerirea Pokrovskului ar reprezenta pentru Moscova cel mai important câştig teritorial din Ucraina de la ocuparea Avdiivkăi, în 2024, oferind o bază pentru continuarea ofensivei în Donbas.