Rusia avertizează că forţele străine din Ucraina vor deveni „ţinte legitime” şi laudă eforturile lui Trump

U.B.
Internaţional / 3 februarie, 07:18

Serghei Lavrov/Sursa foto: X

Serghei Lavrov/Sursa foto: X

Rusia a transmis luni un nou avertisment dur privind o eventuală desfăşurare de forţe militare străine în Ucraina şi a precizat că orice astfel de prezenţă va fi considerată o intervenţie directă şi va deveni o „ţintă legitimă” pentru armata rusă, potrivit Investing.com. Moscova a apreciat public eforturile preşedintelui american Donald Trump de a găsi o soluţie pentru încheierea conflictului, subliniază sursa citată.

Declaraţiile au fost făcute de Ministerul rus al Afacerilor Externe, relatează publicaţia ma sus numită, care l-a citat pe ministrul Serghei Lavrov, în contextul discuţiilor tot mai frecvente din Occident despre posibila desfăşurare de trupe în Ucraina pentru garantarea unui eventual acord de pace.

Ministerul de la Moscova a transmis: „Desfăşurarea de unităţi militare, instalaţii, depozite sau alte infrastructuri occidentale pe teritoriul Ucrainei este inacceptabilă pentru noi şi va fi considerată o ameninţare directă la adresa securităţii Federaţiei Ruse”, conform Investing.com.

Sursa citată a mai adăugat că autorităţile ruse susţin că toate contingentele militare străine, inclusiv cele provenite din Germania sau din alte state occidentale, ar deveni automat „ţinte legitime” dacă ar fi desfăşurate în Ucraina.

Avertismentul vine în contextul în care Statele Unite coordonează eforturile diplomatice pentru organizarea unor discuţii menite să pună capăt războiului, evidenţiază Investing.com. O nouă întâlnire tripartită, cu reprezentanţi ai Rusiei şi Ucrainei, este programată să aibă loc în această săptămână în Emiratele Arabe Unite, adaugă publicaţia.

Potrivit Investing.com, unul Unul dintre principalele obstacole în negocieri rămâne problema teritoriilor ocupate. Kievul respinge ferm solicitările Moscovei de a renunţa la întreaga regiune Donbas, inclusiv la zonele care nu se află sub controlul forţelor ruse, arată sursa citată.

Ministerul rus de Externe a subliniat, conform Investing.com, că apreciază „eforturile hotărâte” ale administraţiei Trump pentru găsirea unei soluţii şi pentru înţelegerea preocupărilor de securitate ale Rusiei, în special cele legate de extinderea NATO spre est şi de relaţia Alianţei cu Ucraina.

Donald Trump a fost descris de Moscova drept „unul dintre puţinii politicieni occidentali” care a recunoscut public cauzele profunde ale conflictului şi care nu a impus condiţii preliminare considerate „distructive” pentru reluarea dialogului cu Rusia, mai adaugă sursa citată.

