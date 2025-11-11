Rusia este pregătită să renunţe la controlul asupra NIS

Proprietarii ruşi sunt pregătiţi să renunţe la controlul companiei petroliere NIS, care are sediul în Serbia şi este afectată de sancţiunile americane, a anunţat marţi ministrul sârb al Energiei, Dedovic Handanovic, într-o postare pe Instagram, transmite Reuters.

NIS, care operează singura rafinărie din Serbia, este cea mai tranzacţionată companie la Bursa de la Belgrad. Compania are aproximativ 13.500 de angajaţi şi o reţea de peste 400 de benzinării, majoritatea în Serbia, aproximativ 80 în Bosnia şi restul în Bulgaria şi România. Conform ultimelor date disponibile, grupul rus Gazprom Neft deţine 45% din acţiunile NIS.

Recent, compania-mamă Gazprom a transferat 11% din acţiunile sale la NIS către o companie cu sediul la Sankt Petersburg denumită Intelligence. Statul sârb deţine aproape 30% din NIS, iar restul este deţinut de acţionari minoritari.

Proprietarii ruşi ai NIS au trimis o solicitare OFAC (Biroul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Trezoreriei SUA), spunând că sunt pregătiţi să renunţe la controlul şi influenţa asupra NIS în favoarea unei terţe părţi, a declarat Handanovic.