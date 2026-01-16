Rusia le-a recomandat cetăţenilor să evite călătoriile în Republica Moldova din cauza discriminării

Ministerul rus de Externe le-a recomandat vineri cetăţenilor ruşi să evite călătoriile în Republica Moldova, ca urmare a ceea ce a descris drept numeroase cazuri de discriminare împotriva cetăţenilor ruşi, potrivit EFE.

„Moscova continuă să înregistreze numeroase cazuri de discriminare, de hărţuire fără temei şi tratament inadecvat din partea autorităţilor moldovene împotriva cetăţenilor ruşi în Moldova”, a semnalat o notă oficială publicată de MAE rus, conform sursei citate.

Prin urmare, MAE rus le „recomandă insistent cetăţenilor ruşi să ia în considerare aceste riscuri şi să evite călătoriile în Moldova”, a relatat EFE.

Potrivit ministerului amintit, autorităţile de la Chişinău împiedică asistenţa consulară pentru cetăţenii ruşi, a informat sursa menţionată: „Solicitările relevante din partea misiunii diplomatice ruse sunt ignorate. Aceasta înseamnă că oferirea de servicii consulare este practic imposibilă.”

Ministerul rus de Externe a mai afirmat că, la sosirea pe aeroportul din Chişinău, deţinătorii de paşapoarte ruseşti „sunt supuşi cu regularitate unor verificări şi controale umilitoare” şi de multe ori trebuie să rămână mai multe ore în zona de transit, conform EFE.