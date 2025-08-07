Rusia va creşte exporturile de petrol după atacurile asupra rafinăriilor

Rusia intenţionează să majoreze exporturile de petrol din porturile vestice la aproape 2 milioane de barili pe zi în luna august, cu circa 200.000 bpd peste estimările iniţiale, ca urmare a reducerii activităţii în două rafinării lovite de drone ucrainene, relatează Reuters, citând surse din industrie, care afirmă cele ce urmează.

Rafinăriile afectate, Ryazan şi Novokuibyshevsk, operate de Rosneft, au fost obligate să oprească mai multe unităţi de distilare după atacurile de sâmbătă seara, iar reparaţiile sunt estimate să dureze aproximativ o lună.

Această redirecţionare a volumelor de ţiţei către export vine în contextul în care Rusia şi OPEC+ au convenit deja o majorare a producţiei de petrol începând din această săptămână, ceea ce ar putea amplifica presiunea descendentă asupra preţului global al petrolului.

Pentru a susţine volumul suplimentar de export - crescut de la 1,77 milioane bpd la aproape 2 milioane - Rusia va avea nevoie de până la 10 tancuri Aframax, cu o capacitate între 80.000 şi 100.000 de tone fiecare, potrivit estimărilor surselor citate de Reuters.

Între timp, Statele Unite intensifică presiunile asupra Indiei, principalul cumpărător de petrol rusesc transportat pe mare, pentru a reduce importurile de ţiţei Urals. Mai multe rafinării de stat indiene au început deja să diversifice sursele de aprovizionare, renunţând parţial la livrările din Rusia, conform suresei citate.

Totodată, emisari americani, inclusiv Steve Witkoff, s-au aflat miercuri la Moscova pentru discuţii privind un posibil acord de pace în Ucraina, cu doar câteva zile înainte de expirarea ultimatumului dat de preşedintele Donald Trump, care a ameninţat cu noi sancţiuni în lipsa unui progres concret.

În 2024, rafinăria Ryazan a procesat circa 262.000 barili pe zi - aproape 5% din capacitatea totală de rafinare a Rusiei - iar Novokuibyshevsk a prelucrat aproximativ 115.000 bpd.