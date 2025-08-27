Ruşii au economii bancare de peste 540 miliarde dolari, atrase de dobânzile ridicate la depozite

Gospodăriile din Rusia au acumulat depozite bancare în valoare de 43.600 miliarde ruble (542 miliarde dolari) în primele şapte luni din 2025, în creştere cu 8% faţă de începutul anului, potrivit datelor publicate de Banca Rusiei şi citate de Bloomberg, care afirmă cele ce urmează.

Piaţa depozitelor a explodat în ultimii doi ani, odată cu majorarea dobânzii-cheie la niveluri record - 21% în 2022, pentru a contracara inflaţia accelerată de cheltuielile militare şi sancţiunile externe. Chiar şi după reducerea treptată a costului creditului la 18%, cele mai mari bănci ruse oferă dobânzi de până la 15,8% la depozite, ceea ce menţine interesul populaţiei.

Bloomberg notează că depozitele bancare ale gospodăriilor aproape s-au dublat de la începutul războiului din Ucraina, depăşind ca volum activele Băncii Rusiei îngheţate în străinătate. Analiştii estimează că randamentul mediu al depozitelor va rămâne în jur de 14% în 2025, plasându-le între cele mai profitabile investiţii locale, conform sursei citate.

Pe lângă creşterea depozitelor, gospodăriile au acumulat datorii de 36.800 miliarde ruble, în timp ce depozitele corporative au revenit pe creştere în iulie, până la 36.900 miliarde ruble. În paralel, ruşii au cumpărat cantităţi record de aur în 2024, dar depozitele bancare rămân preferate pentru accesibilitatea şi garanţiile oferite de stat.