Rutte: „Nu mai reacţionez la şedinţele convocate de Vladimir Putin”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost întrebat miercuri la Bucureşti despre decizia lui Vladimir Putin de a convoca Consiliul de Securitate al Federaţiei Ruse, în contextul testelor nucleare efectuate de Statele Unite. Oficialul NATO a declarat că Alianţa „nu mai reacţionează exagerat” la asemenea mişcări, subliniind că prezenţa militară în ţara noastră este, de fapt, „mai puternică decât în 2020”.

„De mult nu mai reacţionez la şedinţele convocate de Vladimir Putin. E plătit ca preşedinte al Rusiei şi, de aceea, organizează întâlniri”, a spus Rutte, adăugând că NATO îşi menţine vigilenţa, dar nu va răspunde fiecărei demonstraţii de forţă de la Kremlin.

El a precizat că nu există motive de îngrijorare în privinţa securităţii flancului estic, întrucât Alianţa desfăşoară exerciţii militare ample în România şi implementează programul Santinela Estică, menit să asigure o apărare unitară pe întregul flanc estic. „Avem o prezenţă mare în Europa, iar exerciţiile de la Cincu sunt dovada că NATO este atât de puternică pe cât este nevoie. Dacă România va fi atacată, 31 de state vor veni să o apere”, a subliniat Rutte.

Declaraţiile vin în contextul în care Rusia a anunţat reluarea testelor nucleare şi desfăşurarea unor noi arme strategice, precum torpila nucleară Poseidon şi racheta de croazieră Burevestnik, mişcări care intensifică tensiunile între Moscova şi Washington. Kremlinul a avertizat recent că va continua aceste testări „atât timp cât Statele Unite îşi menţin politica nucleară provocatoare”, potrivit Reuters.

În replică, Rutte a afirmat că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat, iar România rămâne o verigă strategică esenţială în arhitectura de securitate a flancului estic.