Rutte spune că retragerea trupelor americane din România nu afectează securitatea ţării

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Bucureşti, că ajustările privind prezenţa trupelor americane în România „nu sunt un eveniment singular”, ci parte a unui proces normal de redistribuire a forţelor în cadrul Alianţei.

„Ajustările la trupele NATO se fac periodic. Când este nevoie, putem aduce sprijin suplimentar, inclusiv în România. Instruim aici peste 5.000 de militari, astfel încât, dacă este nevoie, să fie pregătiţi să apere România. Dacă această ţară este atacată, sunt alte 31 de state care vor interveni. Suntem de neînvins - de aceea credem că nimeni nu va încerca”, a afirmat Rutte.

Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat, la rândul său, că România nu este afectată de aceste mişcări tactice şi că strategia NATO pentru flancul estic rămâne coerentă:

„Această problemă, în opinia mea, nu există. Există o abordare comună cu privire la flancul estic. Pentru NATO şi Europa, ameninţarea este în flancul estic”, a spus şeful statului.