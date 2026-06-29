Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

RWE şi PPC pun în funcţiune clustere fotovoltaice de aproape un gigawatt în nordul Greciei

A.M.
Companii / 29 iunie, 15:03

RWE şi PPC pun în funcţiune clustere fotovoltaice de aproape un gigawatt în nordul Greciei

Companiile energetice RWE şi PPC au finalizat şi pus în funcţiune trei clustere fotovoltaice de mari dimensiuni în nordul Greciei, cu o capacitate totală de 930 MWp (884 MWac), potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Proiectele, localizate în regiunea Macedonia de Vest, sunt formate din nouă parcuri solare amplasate pe terenurile fostei mine de lignit Amynteo, marcând reconversia unui centru istoric al cărbunelui într-o zonă dedicată energiei curate, conform sursei citate.

Investiţia a fost realizată prin intermediul companiei de tip joint venture Meton Energy S.A., în care RWE deţine o participaţie de 51%, iar PPC o cotă de 49%. Infrastructura solară nou operaţionalizată va genera o cantitate de electricitate suficientă pentru a acoperi cererea anuală a peste 400.000 de gospodării. În faza de execuţie, proiectul a generat sute de locuri de muncă, iar partenerii au agreat derularea unor investiţii compensatorii şi donaţii pentru comunităţile locale din regiune, se mai arată în comunicatul de presă.

„Punerea în funcţiune a acestor trei clustere fotovoltaice de mari dimensiuni正式 marchează o etapă importantă şi evidenţiază cooperarea strânsă dintre echipele PPC şi RWE. Împreună, am construit ferme solare care generează suficientă energie verde pentru a alimenta echivalentul a 400.000 de gospodării greceşti. Cu aproape un gigawatt de capacitate solară acum în funcţiune şi încă două proiecte de amploare în construcţie, subliniem angajamentul nostru pe termen lung faţă de tranziţia energetică a Greciei”, a declarat Sopna Sury, CEO RWE Renewables Europe & Australia, conform sursei menţionate.

„Finalizarea acestor proiecte evidenţiază angajamentul PPC faţă de tranziţia energetică a Greciei şi, în special, prezenţa noastră în Macedonia de Vest. Vom continua să investim în regenerabile, ţintind 19 GW până la sfârşitul anului 2030. În acelaşi timp, consolidăm avântul nostru prin integrarea rapidă a proiectelor de stocare a energiei în portofoliul nostru, precum şi prin transformarea companiei într-un Grup Powertech”, a subliniat Konstantinos Mavros, Director General Adjunct RES PPC Group, conform comunicatului de presă.

Pe lângă proiectele finalizate, consorţiul are în derulare construcţia altor două parcuri solare, Kotyli şi Neo Syrakio, situate în regiunea Macedonia Centrală. Acestea vor adăuga o capacitate suplimentară de 567 MWp (518 MWac), iar punerea lor în funcţiune este programată pentru anul 2027, se arată în sursa citată.

„Aceste proiecte simbolizează un nou capitol pentru Macedonia de Vest - o regiune care se transformă treptat, dar sigur, dintr-un centru de generare de energie pe bază de lignit într-un centru pentru energie regenerabilă. Prin parteneriatul nostru cu PPC, nu investim doar în energie curată, ci şi în noi oportunităţi durabile pentru comunităţile locale şi locuri de muncă calificate pentru viitor. Finalizarea cu succes a acestor parcuri solare demonstrează măsura în care o colaborare fructuoasă poate contribui la atingerea ţintelor Greciei pentru tranziţia energetică”, a conchis Charilaos Mitrelias, CEO al RWE Renewables Hellas şi CEO al Meton Energy S.A, conform sursei menţionate.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

29 iunie
Ediţia din 29.06.2026

Consultă arhiva ziarului
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2430
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5997
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6853
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0771
Gram de aur (XAU)Gram de aur596.5715

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb