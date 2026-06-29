RWE şi PPC pun în funcţiune clustere fotovoltaice de aproape un gigawatt în nordul Greciei

Companiile energetice RWE şi PPC au finalizat şi pus în funcţiune trei clustere fotovoltaice de mari dimensiuni în nordul Greciei, cu o capacitate totală de 930 MWp (884 MWac), potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Proiectele, localizate în regiunea Macedonia de Vest, sunt formate din nouă parcuri solare amplasate pe terenurile fostei mine de lignit Amynteo, marcând reconversia unui centru istoric al cărbunelui într-o zonă dedicată energiei curate, conform sursei citate.

Investiţia a fost realizată prin intermediul companiei de tip joint venture Meton Energy S.A., în care RWE deţine o participaţie de 51%, iar PPC o cotă de 49%. Infrastructura solară nou operaţionalizată va genera o cantitate de electricitate suficientă pentru a acoperi cererea anuală a peste 400.000 de gospodării. În faza de execuţie, proiectul a generat sute de locuri de muncă, iar partenerii au agreat derularea unor investiţii compensatorii şi donaţii pentru comunităţile locale din regiune, se mai arată în comunicatul de presă.

„Punerea în funcţiune a acestor trei clustere fotovoltaice de mari dimensiuni正式 marchează o etapă importantă şi evidenţiază cooperarea strânsă dintre echipele PPC şi RWE. Împreună, am construit ferme solare care generează suficientă energie verde pentru a alimenta echivalentul a 400.000 de gospodării greceşti. Cu aproape un gigawatt de capacitate solară acum în funcţiune şi încă două proiecte de amploare în construcţie, subliniem angajamentul nostru pe termen lung faţă de tranziţia energetică a Greciei”, a declarat Sopna Sury, CEO RWE Renewables Europe & Australia, conform sursei menţionate.

„Finalizarea acestor proiecte evidenţiază angajamentul PPC faţă de tranziţia energetică a Greciei şi, în special, prezenţa noastră în Macedonia de Vest. Vom continua să investim în regenerabile, ţintind 19 GW până la sfârşitul anului 2030. În acelaşi timp, consolidăm avântul nostru prin integrarea rapidă a proiectelor de stocare a energiei în portofoliul nostru, precum şi prin transformarea companiei într-un Grup Powertech”, a subliniat Konstantinos Mavros, Director General Adjunct RES PPC Group, conform comunicatului de presă.

Pe lângă proiectele finalizate, consorţiul are în derulare construcţia altor două parcuri solare, Kotyli şi Neo Syrakio, situate în regiunea Macedonia Centrală. Acestea vor adăuga o capacitate suplimentară de 567 MWp (518 MWac), iar punerea lor în funcţiune este programată pentru anul 2027, se arată în sursa citată.

„Aceste proiecte simbolizează un nou capitol pentru Macedonia de Vest - o regiune care se transformă treptat, dar sigur, dintr-un centru de generare de energie pe bază de lignit într-un centru pentru energie regenerabilă. Prin parteneriatul nostru cu PPC, nu investim doar în energie curată, ci şi în noi oportunităţi durabile pentru comunităţile locale şi locuri de muncă calificate pentru viitor. Finalizarea cu succes a acestor parcuri solare demonstrează măsura în care o colaborare fructuoasă poate contribui la atingerea ţintelor Greciei pentru tranziţia energetică”, a conchis Charilaos Mitrelias, CEO al RWE Renewables Hellas şi CEO al Meton Energy S.A, conform sursei menţionate.