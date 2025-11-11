S&P 500 şi Nasdaq au scăzut pe fondul temerilor privind evaluarea companiilor tehnologice

S&P 500 şi Nasdaq au avut parte de o deschidere scăzută marţi, din cauza reapariţiei incertitudinii evaluării tehnologiei, transmite agenţia Reuters. În acest timp, pieţele bursiere au parte de un progres în urma apropierii de încheierea blocajului guvernamental din SUA.

Dow Jones Industrial Average (.DJJ) a avut parte de o creştere cu 15.9 puncte (0.03% la deschidere cu 47,384.51). S&P 500 a avut parte de o scădere cu 16.8 puncte (0.25% la deschidere cu 6,815.64), în timp ce Nasdaq a avut parte de o scădere cu 119.5 puncte (0.51% la deschidere cu 23,407.723).