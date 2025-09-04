Samsung lansează la IFA 2025 conceptul „AI Home: Future Living, Now”

Samsung Electronics şi-a prezentat la IFA 2025 viziunea „AI Home: Future Living, Now”, un ecosistem care integrează Bespoke AI, Vision AI şi Galaxy AI pentru a transforma locuinţele în spaţii inteligente, adaptate nevoilor utilizatorilor, potrivit unui comunicat al companiei.

„AI Home de la Samsung merge dincolo de dispozitivele smart, transformă locuinţele în spaţii care te înţeleg cu adevărat, se adaptează nevoilor tale şi au grijă de ceea ce contează cel mai mult”, a declarat Cheolgi Kim, Vicepreşedinte Executiv şi Head of Digital Appliances Business.

Potrivit cercetării Samsung, două treimi dintre consumatori consideră atractivă ideea unei case dotate cu AI, în special pentru simplificarea sarcinilor zilnice şi reducerea costurilor energetice. Soluţia SmartThings Energy poate diminua consumul maşinii de spălat cu până la 70%, în timp ce sistemele Knox Vault şi Knox Matrix oferă protecţie sporită datelor şi dispozitivelor conectate.

Noile produse Bespoke AI includ aspiratorul robot capabil să detecteze lichide, maşina de spălat cu eficienţă energetică peste clasa A şi maşina de spălat vase cu funcţie Auto Open Door. În zona de divertisment, Vision AI aduce Micro RGB - un ecran de 115 inch cu calitate cinematografică -, televizorul portabil The Movingstyle şi boxa Samsung Sound Tower.

De asemenea, Galaxy AI se extinde pe o gamă mai largă de dispozitive, Samsung estimând că până la sfârşitul lui 2025 va aduce această experienţă pe peste 400 de milioane de terminale la nivel global.

Expoziţia Samsung la IFA are loc în perioada 5-9 septembrie, la CityCube, Berlin, unde compania prezintă şi o instalaţie de artă media realizată de artistul digital Maotik.