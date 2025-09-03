SAP îşi consolidează infrastructura de cloud european pentru a sprijini dezvoltarea AI la nivel regional

SAP anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, o nouă abordare cuprinzătoare privind suveranitatea digitală şi inovaţia bazată pe inteligenţa artificială. Extinderea portofoliului SAP Sovereign Cloud oferă clienţilor europeni acces la un ecosistem tehnologic complet, incluzând SAP Cloud Infrastructure şi SAP Sovereign Cloud On-Site. Prin această iniţiativă, SAP stabileşte un nou standard de inovaţie sigură, conformă şi scalabilă, consolidând suveranitatea digitală ca element central al rezilienţei tehnologice şi autonomiei strategice a Europei.

„Leadershipul Europei în următoarea eră a inovaţiei digitale - în special în domeniul AI - va depinde de cât de eficient reuşim să aplicăm inteligenţa artificială pentru a răspunde unor nevoi concrete, specifice fiecărei industrii. Prin extinderea ofertei SAP Sovereign Cloud, SAP deschide accesul la întregul spectru de inovaţii cloud şi capabilităţi AI pentru toate pieţele şi industriile - inclusiv sectorul public şi mediile reglementate - asigurând în acelaşi timp că aceste progrese sunt livrate într-un cadru suveran şi în termenii proprii ai clienţilor”, a declarat Thomas Saueressig, Membru al Consiliului Executiv SAP SE, Customer Services & Delivery.

Sursa citată precizează:

„Odată cu extinderea SAP Sovereign Cloud, clienţii pot alege noi modele de implementare care oferă control asupra infrastructurii, platformei şi software-ului, adaptate cerinţelor specifice de reglementare şi operare. Această flexibilitate le permite organizaţiilor să inoveze în siguranţă, în conformitate cu legislaţia locală şi păstrând libertatea de dezvoltare în propriile condiţii. Soluţiile disponibile includ:

-SAP Cloud Infrastructure (în Europa): este platforma Infrastructure-as-a-Service (IaaS) a companiei, dezvoltată şi operată cu tehnologii open-source în cadrul reţelei de centre de date SAP. Toate datele sunt stocate în interiorul UE pentru a asigura conformitatea cu reglementările europene privind protecţia datelor.

-SAP Sovereign Cloud On-Site: SAP oferă infrastructură operată direct de companie în centre de date deţinute sau alese de client, asigurând cel mai înalt nivel de suveranitate a datelor, operaţională, tehnică şi juridică, fără a compromite inovaţia şi arhitectura cloud SAP.

-Delos Cloud: SAP oferă în Germania soluţia Delos Cloud, un cloud sigur şi suveran care sprijină transformarea flexibilă şi rapidă a sectorului public, pentru a răspunde cerinţelor specifice de suveranitate ale ţării.

Cu o investiţie pe termen lung de peste 20 de miliarde de euro, SAP face din suveranitatea digitală o prioritate strategică. Această angajare reflectă determinarea companiei de a sprijini autonomia digitală a Europei prin soluţii cloud mai sigure, locale şi conforme cu reglementările, concepute special pentru sectorul public şi industriile puternic reglementate.

Prin SAP Sovereign Cloud, clienţii nu obţin doar control asupra infrastructurii, ci şi acces la întregul potenţial al soluţiilor cloud oferite de SAP. Astfel, organizaţiile pot rula SAP Business Suite în medii suverane, beneficiind totodată de ciclurile continue de inovaţie, inclusiv SAP Business Technology Platform (SAP BTP) şi capabilităţile integrate SAP Business AI. Aceasta garantează că inovaţia se realizează într-un cadru local şi sigur, fără a compromite ritmul sau profunzimea transformării digitale”.

„Rezilienţa digitală a Europei depinde de o suveranitate sigură, scalabilă şi pregătită pentru viitor. Oferta completă de cloud suveran SAP livrează exact acest lucru, oferind clienţilor libertatea de a-şi alege modelul de implementare şi, în acelaşi timp, asigurând conformitatea la cele mai înalte standarde”, a declarat Martin Merz, Preşedinte SAP Sovereign Cloud.