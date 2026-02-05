Scădere accelerată pentru Bitcoin

Activele digitale, inclusiv Bitcoin, se află pe o tendinţă descendentă abruptă, pe măsură ce investitorii reevaluează utilitatea practică a acestui tip de activ, promovat nu doar ca instrument de protecţie împotriva inflaţiei şi a incertitudinilor macroeconomice, ci şi ca alternativă la monedele fiduciare şi la refugii tradiţionale de siguranţă, precum aurul, scrie CNBC.

Astăzi, până la ora 18:45 (ora României), cea mai cunoscută criptomonedă din lume atinsese un minim de 66.800 de dolari, mult sub recordul istoric de 126.186 de dolari, consemnat în luna octombrie a anului trecut. Doar în această săptămână, Bitcoin a înregistrat un declin de 20%.

„Această vânzare constantă indică, în opinia noastră, faptul că investitorii tradiţionali îşi pierd interesul, iar pesimismul general faţă de criptomonede este în creştere”, a declarat analistul Deutsche Bank, Marion Laboure, într-o notă adresată clienţilor, potrivit CNBC.

Prudenţa tot mai mare a investitorilor vine în contextul în care multe dintre afirmaţiile senzaţionaliste legate de Bitcoin nu s-au materializat. Activul s-a tranzacţionat, în mare parte, în aceeaşi direcţie cu alte active riscante, precum acţiunile, mai ales în timpul recentelor episoade de tensiuni geopolitice şi macroeconomice din Venezuela, Orientul Mijlociu şi Europa, iar adoptarea sa ca mijloc de plată pentru bunuri şi servicii a rămas limitată, mai notează publicaţia menţionată.

• Performanţă sub cea a aurului

Bitcoin a scăzut cu aproape 30% în ultimul an, în timp ce aurul a înregistrat un avans de 68% în aceeaşi perioadă, scrie CNBC.

Alte criptomonede se află, de asemenea, în declin accentuat. Ether a pierdut 23% în această săptămână, fiind pe cale să consemneze cea mai slabă performanţă săptămânală din noiembrie 2022, când s-a depreciat cu 24%. Solana a coborât a coborât sub 86 de dolari, minimul ultimilor doi ani, cu un recul de 25% de la începutul săptămânii.

Unii traderi au sugerat că pragul de 70.000 de dolari reprezintă un nivel-cheie de urmărit pentru Bitcoin, iar o coborâre sub acest suport poate declanşa noi scăderi pentru criptomonedă.

James Butterfill, director de cercetare la CoinShares, a declarat că „dacă nu se reuşeşte menţinerea peste acest nivel, o deplasare către intervalul 60.000-65.000 de dolari devine destul de probabilă”.

Declinul criptomonedelor are loc în contextul accentuării vânzărilor din sectorul acţiunilor tehnologice din SUA, în vreme ce metalele preţioase rămân volatile, argintul înregistrând din nou o scădere puternică joi, iar aurul aflându-se sub presiune, scrie CNBC.

Lichidările forţate - situaţiile în care poziţiile traderilor sunt vândute automat atunci când Bitcoin atinge un anumit nivel de preţ - continuă să pună presiune pe pieţele cripto. Până joi, peste două miliarde de dolari în poziţii long şi short pe criptomonede au fost lichidate în această săptămână, potrivit datelor furnizate de Coinglass.

Bitcoin se află pe un trend descendent constant de mai bine de trei luni, fiind acum cu peste 45% sub maximul atins în luna octombrie, în vreme ce alte criptomonede, inclusiv ether şi XRP, au înregistrat scăderi chiar mai accentuate.

„Raliul ascendent în linie dreaptă pe care mulţi îl aşteptau nu s-a materializat până acum.Bitcoin nu se mai tranzacţionează pe bază de hype (entuziasm exagerat); povestea şi-a pierdut o parte din coerenţă şi, în prezent, evoluţia sa este dictată de lichiditate pură şi fluxuri de capital,” a declarat Maja Vujinovic, CEO pentru active digitale la FG Nexus, într-un interviu la CNBC.

• Cererea instituţională se inversează

În timp ce mulţi participanţi ai pieţei cripto au atribuit anterior investitorilor instituţionali de mari dimensiuni rolul de susţinere a preţului Bitcoin, în prezent tocmai aceşti actori par să fie cei care vând, mai scrie CNBC.

„Cererea instituţională s-a inversat semnificativ”, a transmis CryptoQuant într-un raport publicat miercuri.

ETF-urile tranzacţionate la bursă din SUA, care anul trecut cumpărau bitcoin, sunt vânzători net în 2026, potrivit CryptoQuant.

Raportul semnalează şi alte semne îngrijorătoare. „Bitcoin a coborât sub media mobilă pe 365 de zile pentru prima dată din martie 2022 şi a scăzut cu 23% în cele 83 de zile de la această străpungere - o evoluţie mai slabă decât în faza iniţială a pieţei «bear» din 2022”, au declarat analiştii CryptoQuant, scrie CNBC.