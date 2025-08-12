Scandal la vârful fotbalului românesc: Clubul Rapid cere demisia preşedintelui LPF

Acţionarul majoritar al FC Rapid, Dan Şucu, a lansat un atac dur la adresa preşedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Gino Iorgulescu, acuzându-l de abuz şi solicitându-i demisia „de onoare”. Declaraţia vine în urma unei decizii controversate luate de Comitetul de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), care a modificat regulamentul LPF privind înregistrarea jucătorilor pe lista A în plin sezon competiţional.
• Scânteia conflictului: cazul Malcom Edjouma
Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul digisport.ro, schimbarea regulamentului a fost determinată de dorinţa patronului FCSB, Gigi Becali, de a-l reînregistra pe mijlocaşul Malcom Edjouma, exclus iniţial din lotul primei echipe. Intervenţia rapidă a Comitetului de Urgenţă a permis această mutare, stârnind nemulţumirea altor cluburi din Superligă.
• Acuzaţiile lui Şucu: ”Pupatul inelului” şi precedentul periculos
În comunicatul publicat pe site-ul oficial al FC Rapid, Dan Şucu critică dur atât decizia LPF, cât şi atitudinea preşedintelui Gino Iorgulescu: „Faptul că preşedintele ligii - angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regeşte - se deplasează «la palat» pentru a «pupa inelul» este pur şi simplu inacceptabil.” Şucu susţine că LPF, în calitate de reprezentant al intereselor celor 16 cluburi, trebuie să fie echidistantă şi să ia decizii numai cu acordul membrilor. El consideră că modificarea regulamentului în timpul competiţiei, la iniţiativa unui singur club, este un „abuz extrem de grav” şi creează un precedent periculos.
• Cererea demisiei şi apel la unitate
Omul de afaceri subliniază că problema nu este faptul că Gigi Becali solicită favoruri pentru FCSB, ci faptul că preşedintele LPF le-ar acorda fără consultarea celorlalte cluburi. „Încrederea în dânsul este iremediabil compromisă”, afirmă Şucu, solicitându-i lui Iorgulescu să îşi prezinte demisia. În final, acesta transmite un mesaj de susţinere pentru echipele româneşti aflate încă în competiţiile europene, pe care le consideră ambasadorii Superligii pe continent.
Conflictul vine pe fondul tensiunilor cronice dintre cluburile din Superligă, alimentate de percepţia că deciziile LPF şi FRF favorizează anumite echipe. Cazul Edjouma ar putea deschide un nou front de dispute privind transparenţa şi echitatea în fotbalul românesc, în special în privinţa modificărilor de regulament în timpul sezonului.
• Iorgulescu răspunde atacurilor
Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, a transmis un comunicat în care răspunde acuzaţiilor acţionarului majoritar al FC Rapid, Dan Şucu. Iorgulescu spune că, prin modificarea dispoziţiilor ROAF referitoare la posibilitatea completării listei de 25 de jucători după începerea campionatului, s-a corectat o problemă juridică existentă de mai mult timp.
Iorgulescu spune că Dan Şucu a beneficiat de un astfel de artificiu juridic în cazul jucătorului Jakub Hromada, în toamna anului trecut. „ În toamna anului trecut, dl. Dan Şucu, căruia îi port un respect deosebit pentru implicarea la Rapid şi pentru eforturile de profesionalizare a fotbalului românesc, a beneficiat de un astfel de artificiu juridic în cazul jucătorului Jakub Hromada. Spre deosebire de dl. Becali, nu a solicitat atunci intervenţia LPF. A preferat să utilizeze manopera juridică oferită de rezilierea contractului cu acordul părţilor şi încheierea unui nou contract. În baza acestui artificiu, jucătorului i-a fost atribuită pretinsa calitate de jucător nou legitimat, deşi anterior se afla deja sub contract cu clubul. Acesta fusese eliminat de pe listă şi, prin această procedură, a fost reintrodus, ocolindu-se astfel dispoziţiile regulamentare. Îl rog public pe dl. Şucu ca, înainte de a mă ataca, să verifice în interiorul clubului dacă nu a beneficiat, la rândul său, de practici pe care acum le-am eliminat tocmai pentru a nu mai da naştere la discuţii”, afirmă Iorgulescu în comunicatul de pe site-ul lpf.ro.
