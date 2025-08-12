Scandal la vârful fotbalului românesc: Clubul Rapid cere demisia preşedintelui LPF

English Version

Acţionarul majoritar al FC Rapid, Dan Şucu, a lansat un atac dur la adresa preşedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Gino Iorgulescu, acuzându-l de abuz şi solicitându-i demisia „de onoare”. Declaraţia vine în urma unei decizii controversate luate de Comitetul de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), care a modificat regulamentul LPF privind înregistrarea jucătorilor pe lista A în plin sezon competiţional.

• Scânteia conflictului: cazul Malcom Edjouma

Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul digisport.ro, schimbarea regulamentului a fost determinată de dorinţa patronului FCSB, Gigi Becali, de a-l reînregistra pe mijlocaşul Malcom Edjouma, exclus iniţial din lotul primei echipe. Intervenţia rapidă a Comitetului de Urgenţă a permis această mutare, stârnind nemulţumirea altor cluburi din Superligă.

• Acuzaţiile lui Şucu: ”Pupatul inelului” şi precedentul periculos

În comunicatul publicat pe site-ul oficial al FC Rapid, Dan Şucu critică dur atât decizia LPF, cât şi atitudinea preşedintelui Gino Iorgulescu: „Faptul că preşedintele ligii - angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regeşte - se deplasează «la palat» pentru a «pupa inelul» este pur şi simplu inacceptabil.” Şucu susţine că LPF, în calitate de reprezentant al intereselor celor 16 cluburi, trebuie să fie echidistantă şi să ia decizii numai cu acordul membrilor. El consideră că modificarea regulamentului în timpul competiţiei, la iniţiativa unui singur club, este un „abuz extrem de grav” şi creează un precedent periculos.

• Cererea demisiei şi apel la unitate

Omul de afaceri subliniază că problema nu este faptul că Gigi Becali solicită favoruri pentru FCSB, ci faptul că preşedintele LPF le-ar acorda fără consultarea celorlalte cluburi. „Încrederea în dânsul este iremediabil compromisă”, afirmă Şucu, solicitându-i lui Iorgulescu să îşi prezinte demisia. În final, acesta transmite un mesaj de susţinere pentru echipele româneşti aflate încă în competiţiile europene, pe care le consideră ambasadorii Superligii pe continent.

Conflictul vine pe fondul tensiunilor cronice dintre cluburile din Superligă, alimentate de percepţia că deciziile LPF şi FRF favorizează anumite echipe. Cazul Edjouma ar putea deschide un nou front de dispute privind transparenţa şi echitatea în fotbalul românesc, în special în privinţa modificărilor de regulament în timpul sezonului.