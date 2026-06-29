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Schneider Electric Romania contribuie la dezvoltarea uneia dintre cele mai avansate infrastructuri AI din Caucaz

T.B.
Companii / 29 iunie, 12:27

Schneider Electric Romania contribuie la dezvoltarea uneia dintre cele mai avansate infrastructuri AI din Caucaz

Schneider Electric, lider global in transformarea digitala a managementului energiei si automatizarii, isi consolideaza rolul in dezvoltarea infrastructurilor critice pentru inteligenta artificiala, prin implicarea intr-un proiect de referinta: constructia unui centru de date si supercomputer AI de ultima generatie in Armenia, in provincia Kotayk, se arată într-un comunicat al companiei, remis redacţiei.

Proiectul Firebird AI, dezvoltat in parteneriat cu Guvernul Armeniei si sustinut tehnologic de NVIDIA, cu care Schneider Electric are un parteneriat global, marcheaza un moment extrem de important pentru dezvoltarea unui hub regional de inovatie in Caucaz. Cu o investitie estimata de ordinul sutelor de milioane de dolari si o capacitate planificata de peste 100 MW, infrastructura va sustine accelerarea adoptiei AI in industrie, cercetare si mediul academic. Proiectul Firebird AI pozitioneaza Armenia drept gazda unuia dintre cele mai mari cinci clustere de GPU-uri AI din lume, dar si una dintre cele mai importante investitii de capital bazate pe tehnologie din istoria tarii.

Schneider Electric este un partener cheie in acest proiect, furnizand solutii critice pentru infrastructura energetica si electrica a centrului de date. In prima faza a proiectului, cu o capacitate de aproximativ 15 MW, compania a livrat un portofoliu integrat de solutii, incluzand sisteme UPS, echipamente de medie si joasa tensiune, precum si solutii avansate pentru distributia energiei.

Un rol esential in implementare este jucat de echipa Schneider Electric Romania, care a contribuit direct la livrarea pachetului de medie tensiune, a sistemelor UPS, precum si la vanzarea unor componente cheie din proiect (pachetul de joasa tensiune, racire avansata Motivair), in colaborare cu parteneri locali si regionali.

Alaturi de echipa Schneider Electric Romania, ecosistemul de parteneri dezvoltat de aceasta a fost implicat prin intermediul integratorilor si producatorilor romani de tablouri electrice, certificati de Schneider Electric, fapt care consolideaza pozitia Romaniei ca hub regional de expertiza in infrastructuri critice.

„Acest proiect demonstreaza nu doar amploarea transformarii generate de AI, ci si rolul esential al infrastructurii energetice optimizate pentru sustinerea acesteia. Ne bucuram ca echipa din Romania are o contributie directa intr-o initiativa de asemenea anvergura, consolidand expertiza locala intr-un domeniu strategic pentru viitor,” Lucian Enaru, Country General Manager Schneider Electric Romania, Armenia si Republica Moldova.

Centrul de date va integra mii de GPU-uri Blackwell NVIDIA de ultima generatie si va fi proiectat pentru a sustine sarcini de lucru AI de mare densitate, ceea ce implica cerinte ridicate de eficienta energetica, rezilienta si racire avansata.

In acest context, Schneider Electric aduce expertiza sa globala in dezvoltarea de centre de date sustenabile si eficiente, prin solutii care combina infrastructura electrica, digitalizarea si managementul inteligent al energiei. Implicarea in proiectul Firebird AI reflecta capacitatea Schneider Electric Romania de a livra proiecte complexe, la standarde internationale, si de a contribui activ la dezvoltarea infrastructurilor digitale critice din regiune.

Proiectul se afla in prima etapa de implementare, iar a doua faza, de peste doua ori mai mare, a fost confirmata in luna februarie. Participarea Schneider Electric in aceasta prima etapa deschide oportunitati importante pentru extinderea colaborarii si consolidarea pozitiei Romaniei in proiecte similare la nivel regional.

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