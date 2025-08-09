Sebastian Burduja cere candidat comun la Primăria Bucureşti: "Direcţia trebuie să fie spre Vest, nu spre Est”

Sebastian Burduja, preşedintele PNL Bucureşti, a transmis sâmbătă, într-un mesaj pe Facebook, că pentru alegerile la Primăria Capitalei este nevoie de „minţi limpezi şi judecăţi lucide”, avertizând asupra pericolului ca blocul izolaţionist să câştige funcţia de primar general. Liberalul propune susţinerea unui candidat unic, indiferent de culoarea politică, cu condiţia ca acesta să aibă cea mai mare credibilitate în sondaje şi o bază electorală de pornire de 25-35%.

„Nu ne permitem fragmentarea votului în faţa unui pericol existenţial. Vrem un primar care să menţină direcţia către Vest, nu către Est, pentru Bucureşti şi pentru România. Cerem analize bazate pe date, nu pe orgolii sau preferinţe personale”, a afirmat Burduja.

Acesta a subliniat că PNL Bucureşti îşi doreşte o administraţie liberală, dar este dispus să discute deschis cu partenerii politici, cu „cifrele pe masă”, pentru a găsi cea mai bună soluţie pentru Capitală.

Burduja a făcut apel la consens între forţele pro-occidentale, amintind că majoritatea PNL-PSD-USR din Consiliul General a funcţionat până acum în interesul oraşului. „Politica nu înseamnă funcţii, ci răspunderi”, a punctat el, citându-l pe Schopenhauer: „Lipsa de înţelegere e prostie. Lipsa de raţiune e nebunie.”

Declaraţiile vin după ce liderul USR, Dominic Fritz, a anunţat că susţine o candidatură comună pentru Bucureşti, în contextul în care postul de primar general a rămas vacant după ce Nicuşor Dan a câştigat alegerile prezidenţiale.