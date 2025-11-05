Secretarul general al NATO vine în România: Întâlniri cu preşedintele, premierul, şefii Parlamentului

Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, se va afla la Bucureşti miercuri şi joi, context în care se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan, cu premierul Ilie Bolojan, cu preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu.

Conform site-ului oficial al Alianţei, Mark Rutte va participa la NATO Industry Forum, unde "va vorbi despre importanţa creşterii producţiei în domeniul Apărării şi valoarea pe care o aduc legăturile apropiate cu această industrie".

De asemenea, şeful NATO ar urma să discute şi cu studenţi de la Universitatea Bucureşti.

Administraţia Prezidenţială a anunţat că secretarul general al NATO va fi întâmpinat de şeful statului român la ora 13:30, la Palatul Cotroceni, cei doi urmând să aibă convorbiri tete-a-tete şi convorbiri oficiale, după care vor susţine şi declaraţii de presă comune.

Ulterior, şeful NATO va avea o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, şi se va întâlni cu preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, şi, ulterior, cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

Vizita înaltului oficial al Alianţei Nord-Atlantice are loc în contextul participării acestuia la NATO Industry Forum, care se desfăşoară miercuri şi joi la Bucureşti, un eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate.

Preşedintele României şi secretarul general al NATO vor participa împreună la acest forum în dimineaţa zilei de joi.

Conform Administraţiei Prezidenţiale, pe agenda discuţiilor preşedintelui Nicuşor Dan cu secretarul general al NATO se vor afla ameninţările cu care se confruntă Alianţa Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi a capacităţii colective de apărare şi descurajare.