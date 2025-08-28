Sediul Poliţiei de Frontieră Suceava, modernizat prin fonduri PNRR

Sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Suceava a fost inaugurat astăzi, în prezenţa inspectorului general al Poliţiei de Frontieră Române, chestor principal Cornel-Laurian Stoica, şi a oficialităţilor locale şi judeţene, conform unui comunicat emis redacţiei. Proiectul a fost finanţat din fonduri europene prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Investiţia, derulată sub denumirea „Reabilitare Pavilion nr. 1 administrativ la S.T.P.F. Suceava”, a avut ca obiectiv principal creşterea eficienţei energetice şi îmbunătăţirea condiţiilor de lucru pentru personal. Potrivit datelor oficiale, modernizarea aduce o reducere de peste 79% a consumului de energie şi a emisiilor de dioxid de carbon.

Noua clădire dispune de mobilier şi echipamente de comunicaţii moderne, sistem de climatizare, grupuri sanitare reabilitate, sală de conferinţe tip anfiteatru şi un sistem de supraveghere perimetrală.

Valoarea totală a proiectului este de 17,57 milioane lei, dintre care 6,32 milioane lei provin din PNRR. Perioada de implementare a fost de 29 de luni, între decembrie 2022 şi mai 2025.

Clădirea are o istorie de aproape 140 de ani, fiind construită în 1886 ca unitate militară austriacă, ulterior găzduind diverse structuri grănicereşti şi militare până la actuala utilizare de sediu al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Suceava.