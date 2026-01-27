Şeful Statului Major rus a vizitat trupele din estul Ucrainei

Şeful Statului Major rus, Valeri Gherassimov, a vizitat trupele care luptă în estul Ucrainei, a anunţat marţi Ministerul Apărării de la Moscova, în timp ce ruşii, ucrainenii şi americanii urmează să poarte noi discuţii la Abu Dhabi, începând cu 1 februarie, informează news.ro.

Generalul Gherasimov „a inspectat progresul misiunilor de luptă desfăşurate de formaţiunile şi unităţile militare ale grupului de forţe Zapad (Vest, în rusă) în zona de operaţiuni speciale”, a declarat ministerul pe Telegram, fără a preciza când şi unde exact a avut loc această vizită.

Soldaţii ruşi care luptă în Ucraina „îşi continuă ofensiva pe toate axele”, a declarat Valeri Gherasimov, în timpul unei inspecţii la gruparea militară Zapad în estul Ucrainei, potrivit unui videoclip difuzat de Ministerul Apărării.

Potrivit acestuia, de la începutul lunii ianuarie, armata rusă a preluat controlul asupra a 17 localităţi şi a „peste 500 km2 din teritoriul” ucrainean.

Forţele ruse sunt în ofensivă în special în direcţia Zaporojie, a asigurat Valeri Gherasimov, afirmând că se află la aproximativ „12-14 km de extremităţile sudică şi sud-estică” ale acestui oraş din sudul Ucrainei.

În timp ce Ucraina cere un acord de pace care să îngheţe actualele linii ale frontului, ruşii cer ca ucrainenii să se retragă complet din Donbas, regiunea din est pe care nu o controlează în totalitate, şi îşi continuă în acelaşi timp ofensiva în sudul ţării.